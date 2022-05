DAÜ’de 4. DAUTÖK gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen 4. Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi ve Kariyer Günü etkinliği 20 Mayıs 2022, Cuma günü, saat 09:30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

“21. Yüzyılda Psikiyatri’ye Multidisipliner Yaklaşımlar” teması ile gerçekleştirilen söz konusu kongre 21 Mayıs 2022, Cumartesi günü de devam etti. Kongre kapsamında ünlü tıp bilimcilerin güncel yaklaşımlarını anlatan konuşmalar ve kongreye katılan öğrenciler tarafından özgün bilimsel araştırma sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca kongre kapsamında tıp ve sağlıkta güncel konular hakkında atölye çalışmaları da düzenlendi.

Açılış Töreni DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Bihter İkiz ve Tıp Fakültesi öğrencisi Emircan Sezer’in gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile başladı. Ardından konuşan 4. Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi Başkanı İrem Oben gerçekleştirdiği konuşmasında katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz diyerek kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Oben’in ardından DAÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Ege Halıcılar gerçekleştirdiği konuşmasında kongrenin konusunu seçerken artmakta olan mental hastalıkları ve psikiyatriye olan ilgiyi göz önünde tutarak karar verdiklerini bildirdi. Halıcılar kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora katılımlarından dolayı herkese hoş geldiniz dileklerinde bulunarak, pandemiden sonra yeniden yüz yüze etkinlik yapmaktan dolayı mutlu olduklarını bildirdi. Prof. Dr. Gökçora kongreye bu yıl 180 öğrencinin katıldığını belirterek, kongrede toplamda 28 sunum yapılacağını aktardı. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi olarak tıp öğrencilerini her zaman araştırma yapmaya teşvik ettiklerini aktaran Prof. Dr. Gökçora, tıp öğrencileri için bu tarz etkinliklere katılmanın son derece önemli olduğunu vurguladı. Program hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Gökçora, başarılı bir kongre geçmesi temennisinde bulundu.

Açılışta konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, kongrenin organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün akademik çalışmaların yanında sosyal ve kültürel çalışmalara da her zaman önem verdiğinin altını çizdi. Öğrenciler tarafından organize edilen söz konusu kongrenin son derece önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hocanın, farklı ve önemli sonuçların çıkacağına inandığını vurguladı. Pandemi sonrasında ortaya çıkacak mental sağlık sorunlarının ve konusunun önemli bir açılım yaratacağına inandığını belirten Prof. Dr. Hocanın, kongrenin başarılı geçmesini temenni etti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Tunç Akkoç tarafından “Mental Disorders and Immune System” konusunda sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Akkoç, mental bozuklukların kişinin kafası içinde kalmadığına ve bu sorunların fiziksel sağlığa da etki ettiğine değindi. Gün boyu devam eden öğrenci sunumlarının ardından saat 16:00’da Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman tarafından “Primary Symptoms and Neurodiversity in Autism” konusunda sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Arman, otizmin halk arasında sık karşılaşılan bir durum olduğuna ve doğru eğitim ile bireylerin toplumdan dışlanmak yerine topluma kazandırılabileceğinden bahsetti.

21 Mayıs 2022 Cumartesi günü de tüm gün devam eden öğrenci sunumlarının ardından Prof. Dr. Vedat Şar “Dissociation and Dissociative Disorders” hakkında konuştu, konuşmasında bu sorunun uzun zamandır var olan ve yeni çözülmeye başlanan bir bozukluk olduğunu ve kişilerin ağır travmalar sonucu bu sorunu geliştirebileceklerini anlattı. Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur “Sexuality and Sexual Function Disorders” konusunda sunumunu gerçekleştirirken, özellikle doktor ve doktor adaylarının cinsel konulardaki doğru bilinen yanlışların farkında olması ve hastalarını rencide etmeyecek şekilde muayene etmesinin önemine dikkat çekti.