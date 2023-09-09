Larnaka’daki Vuda Caminin koruma çalışmaları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Eylül 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Larnaka’daki Vuda Caminin koruma çalışmaları tamamlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi (TCCH), Larnaka’daki Kalo Chorio/Vuda (Akova) köy Camisinin AB’nin mali desteğiyle gerçekleştirilen koruma çalışmalarının, başarıyla tamamlandığını açıkladı.

BM kalkınma Programı’ndan yapılan açıklamada, koruma çalışmasının tamamlanmasının, Avrupa Komisyonu, diplomatlar, UNDP ve Teknik Komite temsilcilerinin katıldığı bir etkinlikle kutlandığı kaydedildi.


Etkinlikte, Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözümü Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ve UNDP Kıbrıs Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunmasının önemini vurgularken, Komite Eş Başkanları Sotos Ktoris ve Ali Tuncay, kültürel mirasın Kıbrıslı Türk ve Rumları nasıl bir araya getirebileceğinin örneğinin verildiğini kaydetti.

Yapılan açıklamada, AB, Teknik Komite, Danışma Kurulu, tasarımcılar ve UNDP ekibinin katkılarının ilerlemeyi mümkün kıldığı belirtildi.

Komite Eş Başkanı Ali Tuncay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, geçmişi 1882 yılına dayanan Larnaka’nın Vuda köy Camisinin koruma çalışması tamamlandı. Minaresi 1923 yılında inşa edilen bu önemli eserimiz AB’nin mali ve UNDP’nin teknik katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Bir eserimiz daha korundu tüm uzmanlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıiki Toplumlu Kültürel Miras Teknik KomitesiUNDPVuda Cami
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar