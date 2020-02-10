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Larnaka Havalimanı’nda koronavirüs şüphesi nedeniyle alarm verildi

10 Şubat 2020

Şüpheli koronavirüs vakasından ötürü Larnaka Havalimanı’nda alarm verildiği bildirildi.

Alphanews’de yer alan haberde, Larnaka Havalimanı’na varan Çin uyruklu kadının Moskova üzerinden adaya geldiği ifade edildi.

Haberde, havalimanı yetkililerini alarma geçiren kadında koronavirüs semptomları görülmesinin ardından havalimanında bulunan kontrollere tabii tutulduğu ifade edildi.

Gelişmeler birazdan…

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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