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Larnaka Havalimanı’nda koronavirüs şüphesi nedeniyle alarm verildi
Şüpheli koronavirüs vakasından ötürü Larnaka Havalimanı’nda alarm verildiği bildirildi.
Alphanews’de yer alan haberde, Larnaka Havalimanı’na varan Çin uyruklu kadının Moskova üzerinden adaya geldiği ifade edildi.
Haberde, havalimanı yetkililerini alarma geçiren kadında koronavirüs semptomları görülmesinin ardından havalimanında bulunan kontrollere tabii tutulduğu ifade edildi.
Gelişmeler birazdan…
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