Kıbrıs

Erhürman: Adalıların ortak başarı hikayesini yazmalıyız

10 Şubat 2020

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin sporda, ticarette, kültürde, sanatta ve girişimcilik alanında tek tek başarı öykülerini, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda çeşitli başlıklar altında yazmaya devam ettiğini söyledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin Naci Talat Vakfı Barış ve Dostluk Evi’nde düzenlediği Şarap Gecesi’ne katılarak burada konuşma yaptı.

“KENDİMİZİ DÜNYAYA İSPAT ETTİK”

Erhürman, “Bizim hem bireysel hem kurumsal düzeyde, hem kendimize hem de dünyaya kendimizi ispat ettiğimiz ortada. Ama şimdi başka şeyler yapmanın zamanı geldi” diyerek şöyle konuştu:

“Bu bireysel ve kurumsal başarı hikayelerinin hepsini birleştirerek bu halkın, bu ülkenin, bu Adanın ve bütün adalıların ortak başarı hikayesine dönüştürme zamanımız gelmiştir. Gençler de bunu haykırmaktadır.”



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