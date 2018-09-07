Larnaka, Civisil de kemik kalıntıları bulundu

Larnaka bölgesindeki Türk köyü Civisil içerisinde yapılmakta olan yol çalışmaları sırasında bir insan iskeletine rastlandı.

Filelefteros’un haberine göre, dün öğlen saatlerinde yapılan kazı çalışmasında muhtemelen bir erkeğe ait olan kemik kalıntıları Larnaka polisi tarafından alındı.

Söz konusu olan kişinin neredeyse sağlam olan iskeleti, Larnaka polis müdürlüğü tarafından alındı. Kemikler ait olduğu kişinin ölüm zamanının hesaplanması, kimlik tespiti(DNA) için antropolojik incelemeye gönderildi.