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Lapta’da yapılacak testler konusunda toplantı yapıldı

30 Mart 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün Lapta Belediyesinde, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Atasever ile, beldede alınan önlemler ve vakalarla temas halinde olduğu belirlenen şahıslara yapılacak testler konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Pilli, Girne ve Lapta’daki vakaların açıklanmasının ardından, bölge belediye başkanlarıyla istişare yaparak, alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yaptıklarını ardından bugün bölgede toplantı gerçekleştirerek, alınacak önlemleri, vakalarla temas halinde olan kişilere yapılacak testleri geniş bir şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Covid19 salgınına karşı verilen mücadelenin bir savaş olduğunu kaydeden Pilli, bu salgını önlemek adına alınabilecek en iyi önlemin, vatandaşların kendi hijyenlerini sağlayarak, kendilerini evlerinde izole etmeleri ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaları, dışarıya çıkmaları gerektiğinde de, gerekli hijyen önlemlerini almaları olduğunu vurguladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda, yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü kaydeden Pilli; bakanlık, devlet, ve yerel yönetimlerin işbirliği içinde çalışmasının, bu mücadeleyi güçlendireceğini, vakalara daha erken ulaşılarak tedavilerinin gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Mevcut vakalar ve bunlarla temas edenlerle ilgili bilgilerin ellerinde olduğunu ifade eden Pilli, hızlı bir şekilde hareket ettiklerini kaydetti.

Ülkeye gelen ilk vakaların yurtdışından Almanya ve İngiltere’den olduğunu anımsatarak, bölgede vakaların görülebileceğini öngördüklerini anlatan Pilli, bakanlık ve devletin gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade etti.
Toplantı öncesinde basına açıklamada bulunan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise, Bakan Ali Pilli ile Alsancak ve Lapta bölgeleri için alınacak önlemleri konuşacaklarını dile getirdi.

Toplantıda; bakanlık, polis ve yerel yönetimler olarak, pozitif vakalarla temasta bulunan vatandaşların testlerinin hızlıca yapılması konusunu ele alacaklarını söyleyen Aktuğ, bakanlık, devlet, polis ve yerel yönetimler olarak gerekli önlemleri aldıklarını ancak en etkili önlemin vatandaşların evlerinde kendilerini izole ederek gerekmedikçe sokağa çıkmamaları olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara market alışverişlerinde ve kişisel hijyen konusunda almaları geren önlemleri anımsatan Aktuğ, Alsancak ve Lapta belediyeleri olarak, bu dönemde en büyük risk taşıyan mekanlar olan marketlerde denetimleri sıkılaştırdıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun marketler için son belirlediği önlemlere uymayan marketlerin ilk etapta 1 gün kapatılacağını, ardından şartlar yeniden yerine getirilmezse bu sürenin uzatılabileceğini dile getiren Aktuğ, büyük hassasiyet gösterdikleri bu konuda vatandaşların da ihbar yapabileceği bir hat oluşturduklarını anlattı.
Toplantı için Bakan Pilli’ye teşekkür eden Aktuğ, bu kritik süreçte, hükümet, bakanlık ve yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine vurgu yaptı.



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