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Kıbrısonline’dan 65 bin TL bağış

30 Mart 2020

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Covid 19 Dayanışma Fonu’na katkı koymak amacıyla 25.03.2020 tarihinde Kıbrısonline tarafından başlatılan #sendesekdir bağış kampanyası sona erdi.
 #sendesekdir bağış kampanyası kapsamında Mustafa Ali Öztürk isimli Kıbrısonline takipçisi, tuvalet kağıdını 131 kez sektirerek 65.500 TL bağış yapılmasına vesile oldu. Öztürk, Kıbrısonline’dan Elite 15 Mbit 12 Aylık internet paketi kazandı.
Kıbrısonline olarak bağış kampanyamıza destek veren tüm takipçilerimize ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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