Kıbrısonline’dan 65 bin TL bağış

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği Covid 19 Dayanışma Fonu’na katkı koymak amacıyla 25.03.2020 tarihinde Kıbrısonline tarafından başlatılan #sendesekdir bağış kampanyası sona erdi.

65.500 TL bağış yapılmasına vesile oldu. Öztürk, Kıbrısonline’dan Elite 15 Mbit 12 Aylık internet paketi kazandı. #sendesekdir bağış kampanyası kapsamında Mustafa Ali Öztürk isimli Kıbrısonline takipçisi, tuvalet kağıdını 131 kez sektirerekbağış yapılmasına vesile oldu. Öztürk, Kıbrısonline’dan Elite 15 Mbit 12 Aylık internet paketi kazandı.

Kıbrısonline olarak bağış kampanyamıza destek veren tüm takipçilerimize ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.