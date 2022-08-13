Lapta’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 13.08.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lapta’da Bayraktar Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden UE 302 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan TEZKOL (E-20) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine doğru yolun sağ kısmında bulunan bir ikametgahın taş çevre duvarına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileriye doğru savrulan UE 302 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan telefon direğine çarptıktan sonra takla atmıştır. Çarpmanın etkisi ile taş duvardan savrulan taş parçaları ayrıca Gülten Apartmanının park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarpması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Oğuzhan TEZKOL kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.