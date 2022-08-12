Klasikler gece yarıştı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın yedinci etkinliği ve üçüncü rallisi olan “Duravit & Pakduş Şeherde Gece Klasik Otomobil Rallisi”, dün akşam yapıldı. Cahit Necipoğlu Limited ’in distribütörlüğünü yaptığı Duravit & Pakduş markalarının sponsorluğunda yapılan ralli, Yenişehir’de bulunan Cahit Necipoğlu Ltd. önünden akşamüzeri başladı. Lefkoşa-Alayköy arasındaki yeni çevre yolu üzerinde ilk Sabit Hız Testi’ni (SHT) hava kararmadan geçen klasik severler, Çağlayan-Atatürk Öğretmen Akademisi arasında da ikinci SHT’yi akşam karanlığında geçerek ralliyi tamamladılar. KKTC Telsim, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan rallide katılımcılar iki SHT arasında Göçmenköy Mardo’da mola vererek dondurma ikramlarını aldılar. Kısa ama keyifli rallide ekipler yaklaşık 25 kilometrelik parkurda yarıştılar ve 21.00’den itibaren Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Araba Müzesi’ne ulaşarak finiş gördüler. Finişte yiyecek ve içecek ikramlarıyla birlikte yarışın kritiği yapıldı ve derecelerin açıklanmasıyla ödül törenine geçildi.

39 ekip finişe ulaşabildi

Toplamda 48 ekibin start aldığı fakat çeşitli sebeplerle 39 ekibin finişe ulaşabildiği ve dernek üyelerine 2,25 katsayı üzerinden puan veren rallide ödülleri KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, Pakduş Direktörü Batuhan Uğurtan, KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve Organizasyon komitesi üyeleri takdim etti. Keyifli organizasyonda en iyi toplam dereceyi elde ederek Genel Klasman birincisi olan ekip, Salih-Yonca Çeliker çifti oldu. İkinci Vehit-Berin Denizer çifti olurken, üçüncü Seren Beyaz-Burak Özer ikilisi oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda G Klasmanı podyumunu da oluşturdu. Rallinin ilk SHT’sinde Salih-Yonca Çeliker ikilisi 0.038 saniyelik dereceleri ile en iyi dereceyi elde etti. İkinci SHT’yi İsmet-Ayşe Tufan ikilisi kazandı. Rallide E Klasmanını Turgut-Kemal Bürüncük ikilisi, F Klasmanını Cem Ermiya-Melis Biçen ikilisi, H Klasmanını Hasan Gazi-Yağış Nazım ikilisi, T Klasmanını Ömer-Ayşe Soyer ikilisi, Çiftler Klasmanını Salih-Yonca Çeliker ikilisi ve Kadınlar Klasmanını Fatoş Arca-Yaren Işık ikilisi kazandı. Bu yarışta marka kupaları da yapıldı. Mini Kupası’nda Ali-Sultan Köroğlu ikilisi, Mercedes Kupası’nda Salih-Yonca Çeliker ikilisi ve VW Kupası’nda Doğcan Kalkaner-Çizem Doygunel ikilisi zirvede yer almayı başardı. 13’üncü gelen kupası Tolga-Bedia Tekin çiftine giderken, Herşeye Rağmen Kupası da İsmail-Özge Macila Höyük ikilisine gitti.

Genel Klasman

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Vehit-Berin Denizer – Mercedes SL450 (1980)

3.Seren Beyaz-Burak Özer – Nissan Datsun (1980)

E Klasmanı

1.Turgut Bürüncük-Kemal Bürüncük – Morris Minor (1950)

2.Sevim Beşok Esendağlı-Didem Ercan – Morris Minor (1955)

3.İsmet-Ayşe Tufan – VW Beetle (1960)

F Klasmanı

1.Cem Ermiya-Melis Biçen – Ford Mustang (1965)

2.Doğcan Kalkaner-Çizem Doygunel – VW Beetle (1961)

3.Ali Öztunç-Özgü Öztunç – VW (1961)

G Klasmanı

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Vehit-Berin Denizer – Mercedes SL450 (1980)

3.Seren Beyaz-Burak Özer – Nissan Datsun (1980)

H Klasmanı

1.Hasan Gazi-Yağış Nazım – Volvo 440 (1991)

2.Hüseyin Karaoğlan – BMW E30 (1983)

3.Fatoş Arca-Yaren Işık – Mercedes 124 (1990)

T Klasmanı

1.Ömer-Ayşe Soyer – Mini (1995)

2.Mustafa-Ayşen Beyaz – Mercedes W124 (1992)

3.Vedat-Mehmet Coşar – Mercedes 190 (1992)

Çiftler Klasmanı

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Vehit-Berin Denizer – Mercedes SL450 (1980)

3.Doğcan Kalkaner-Çizem Doygunel – VW Beetle (1961)

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca-Yaren Işın – Mercedes 124 (1990)

2.Sena Altınok-Cansın Güngör – VW Beetle (1971)

3.Jale Kuset-İpek Coşkuner – Austin Mini (1971)

Mini Kupası

1.Ali-Sultan Köroğlu – Mini (1972)

2.Jale Kuset-İpek Coşkuner – Austin Mini (1971)

3.Ecem-Erdoğan Aşık – Mini (1988)

Mercedes Kupası

1.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

2.Vehit-Berin Denizer – Mercedes SL450 (1980)

3.Fatoş Arca-Yaren Işın – Mercedes 124 (1990)

VW Kupası

1.Doğcan Kalkaner-Çizem Doygunel – VW Beetle (1961)

2.Ali-Özgü Öztunç – VW (1961)

3.Sena Altınok-Cansın Güngör – VW Beetle (1971)

SHT1:Salih-Yonca Çeliker – 0,098

SHT2:İsmet-Ayşe Tufan – 1,594