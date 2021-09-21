Lapta’da hintkenevirlerini sularken tutuklandılar

Lapta’da, 2 kişi, hintkeneviri türü bitkilerin bakım ve sulamasını yaparken suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında Lapta’da, Aytoro mevkiinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, O.Ö.(E-52) ve M.D. (E-41), dere yatağı içerisinde ekili olup boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri (Skunk) olduğuna inanılan bitkilerin bakım ve sulamasını yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Mesele ile ilgili olarak M.D’nin ikametgahında yapılan aramada ise, kurutulmak üzere ayrılan yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bitkileri bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Gazimağusa’da, Çanakkale bölgesi Tufan Sokak üzerindeki boş arazi içerisinde park halinde bulunan bir şirkete ait van araç hasara uğratıldıktan sonra içerisinde bulunan toplam 19 bin 402,20 TL nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.A. (E-30) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

HASPOLAT’TA YANGIN

Haspolat’ta, dün, muhtemelen yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımdan dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 74 dönüm alan yandı. Yangında, otlar ve akasya ağaçları ile Kemal Bayur’a ait tarla içerisindeki sulama hortumları zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMAK

Sokağa çıkma yasağı kapsamında 20-21 Eylül tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 20 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.