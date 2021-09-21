Köpeğiyle rahat seyahat etmek için Business Class’ı kapattı

Hindistan’da bir kadın, bindiği uçaktaki ‘business class’ bölümündeki tüm koltukları kendi, bir çalışanı ve köpeği Bella için satın aldı.

Hint medyasında yer alan habere göre, Hindistan hava yolu şirketi Air India’ya ait uçak, 15 Eylül’de Mumbai kentinden Çennai kentine uçuş gerçekleştirdi. Uçakta seyahat eden Hint kadın, ‘business class’ bölümündeki 12 koltuğun tamamını Malta cinsi Bella ve hizmetinde çalışan biriyle rahatça seyahat edebilmek için satın aldı. Kadın, 2 saat süren uçuş için 4 bin 400 dolar civarında ödeme yaptı. Air India’dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, The Hindu gazetesine yaptığı açıklamada, yolcuların uçuşlara sadece kedi ve köpek değil hamsterlarını da getirdiklerini söyledi. Hindistan’da 25 yaşındaki bir kadın, haziran ayında köpeğiyle uçmak için özel bir jet kiralamıştı. Bu uçuşun ortalama maliyeti ise 17 bin dolar olmuştu.