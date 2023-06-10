Lapta Turizm Festivali dün akşam başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lapta Turizm Festivali dün akşam başladı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Lapta Turizm Festivali dün akşam başladı

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin 11’incisin düzenlediği Lapta Turizm Festivali dün akşam başladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde daha sonra açılış töreni gerçekleşti.


Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta’nın Kıbrıs Türk Turizminin başladığı bölge olduğunu anımsatarak, festivali, bölgeyi yeniden bir turizm cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Reformla birlikte, birleştirilmiş bir belediye haline gelen  Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesinin, bugün 20 köyüyle adanın en büyük  belediyesi olduğunu dile getiren Ataser, halkın güveniyle geldiği bu görevde beldeye en iyi hizmeti vermek için çok çalışacağını dile getirdi.

Ataser, Tarım , turizm ve hayvancılığın bir arada yapıldığını beldede, tüm bu alanlara  hizmet götürmenin  büyük çaba gerektirdiğini söyledi.

Mare Monte Plajıyla ilgili  gelişmelere de değinen Ataser,  plaj için mücadeleye en sert şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda festivalin gerçekleşmesine katkı  koyan herkese teşekkür eden Ataser, tüm vatandaşların güzel zaman  geçirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, organizasyonun  düzenlenmesine katkı koyan herkesi kutlayarak, bu gibi etkinliklerin  beldenin  gelişmesine büyük kaktı sağladığını dile getirdi..

KKTC’nin en büyük beldesi haline gelen Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin, belediyenin çalışmaları, işletmeler, vatandaşlar ,  otellerin katkıları , turizm yatırımları , yol projeleri, kent politikalarıyla ülkenin 1 numaralı turizm destinasyonu olmaya aday  bir bölge  haline geldiğini  dile getiren Tatar, beldenin bu çalışmalarla , ileride , daha refah bir yer haline gelerek, KKTC’nin kalkınmasına daha fazla hizmet eder yapıya kavuşacağına inanç belirtti.

Festivalin ilk gecesinde,  7 Dağın Efesi Cemal Boransel’in  gösterisi,  Lapta Esintileri Korosu ve  Grup Gancelli Konserleri yer aldı.

Foto: Ahmet İkidereli

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