Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin 11’incisin düzenlediği Lapta Turizm Festivali dün akşam başladı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde daha sonra açılış töreni gerçekleşti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta’nın Kıbrıs Türk Turizminin başladığı bölge olduğunu anımsatarak, festivali, bölgeyi yeniden bir turizm cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Reformla birlikte, birleştirilmiş bir belediye haline gelen Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesinin, bugün 20 köyüyle adanın en büyük belediyesi olduğunu dile getiren Ataser, halkın güveniyle geldiği bu görevde beldeye en iyi hizmeti vermek için çok çalışacağını dile getirdi.

Ataser, Tarım , turizm ve hayvancılığın bir arada yapıldığını beldede, tüm bu alanlara hizmet götürmenin büyük çaba gerektirdiğini söyledi.

Mare Monte Plajıyla ilgili gelişmelere de değinen Ataser, plaj için mücadeleye en sert şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda festivalin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür eden Ataser, tüm vatandaşların güzel zaman geçirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, organizasyonun düzenlenmesine katkı koyan herkesi kutlayarak, bu gibi etkinliklerin beldenin gelişmesine büyük kaktı sağladığını dile getirdi..

KKTC’nin en büyük beldesi haline gelen Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin, belediyenin çalışmaları, işletmeler, vatandaşlar , otellerin katkıları , turizm yatırımları , yol projeleri, kent politikalarıyla ülkenin 1 numaralı turizm destinasyonu olmaya aday bir bölge haline geldiğini dile getiren Tatar, beldenin bu çalışmalarla , ileride , daha refah bir yer haline gelerek, KKTC’nin kalkınmasına daha fazla hizmet eder yapıya kavuşacağına inanç belirtti.

Festivalin ilk gecesinde, 7 Dağın Efesi Cemal Boransel’in gösterisi, Lapta Esintileri Korosu ve Grup Gancelli Konserleri yer aldı.

Foto: Ahmet İkidereli