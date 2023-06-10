Güzelyurt’ta yayaya çarpıp kaçtı.. 1 yaralı

Güzelyurt’da dün gece kimliği belirlenemeyen sürücü yayaya çarpıp yaralanmasına neden oldu.

Polisin açıklamasına göre, Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Özgürlük İlkokulu önlerinde, güney istikametine doğru seyreden plakası ve sürücüsü meçhul araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolu geçmeye çalışan Ayşe Göktemiz’e (K-52) çarpıp kaçtı.

Kaza sonucu yaralanan Göktemiz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.