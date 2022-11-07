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Laboratuvarda üretilen kan ilk kez insana nakledildi

7 Kasım 2022
yapay kan






İngiliz bilim insanları laboratuvarda üretilen kanı, klinik çalışma kapsamında ilk kez insana nakletti.




Birkaç yemek kaşığı miktarındaki kanın vücutta nasıl işlev göstereceği test edilecek.



Araştırmanın amacı, kan bağışının yerini almak değil.

Çalışma, hayati önemde olan ama çok nadir görülen kan gruplarını üretme amacı taşıyor.



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7 Kasım 2022




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