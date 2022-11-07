Laboratuvarda üretilen kan ilk kez insana nakledildi

\r\n\u0130ngiliz bilim insanlar\u0131 laboratuvarda \u00fcretilen kan\u0131, klinik \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda ilk kez insana nakletti.\r\n\r\n\r\n\r\nBirka\u00e7 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131 miktar\u0131ndaki kan\u0131n v\u00fccutta nas\u0131l i\u015flev g\u00f6sterece\u011fi test edilecek.\r\n\r\n\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131, kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n yerini almak de\u011fil.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fma, hayati \u00f6nemde olan ama \u00e7ok nadir g\u00f6r\u00fclen kan gruplar\u0131n\u0131 \u00fcretme amac\u0131 ta\u015f\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin Orak H\u00fccreli Anemi\u00a0hastas\u0131 olan ki\u015fiye d\u00fczenli kan nakli yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n\r\n\r\nE\u011fer nakledilen tam bir uyum g\u00f6stermezse v\u00fccut bunu reddetmeye ba\u015fl\u0131yor ve tedavi ba\u015far\u0131s\u0131z oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\nBu seviyede gerekli olan doku uyumu, yayg\u0131n \u015fekilde bilinen A, B, AB ve 0 kan gruplar\u0131n\u0131n \u00f6tesine ge\u00e7ebiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nBristol \u00dcniversitesi\u2019nden Profes\u00f6r Ashley Toye, baz\u0131 kan gruplar\u0131n\u0131n \u00e7ok nadir oldu\u011funu s\u00f6yl\u00fcyor ve \u2018sadece 10 ki\u015fide g\u00f6r\u00fclen\u2019 kan gruplar\u0131n\u0131n var oldu\u011funu anlat\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6rne\u011fin ilk kez Hindistan\u2019da g\u00f6r\u00fclen Bombay ad\u0131 verilen kan grubundan \u0130ngiltere \u00e7ap\u0131nda yaln\u0131zca \u00fc\u00e7 \u00fcnite bulunuyor.\r\n\r\n\r\n\r\nPeki kan nas\u0131l \u00fcretildi?\r\n\r\n\r\nBu ara\u015ft\u0131rma projesi Bristol, Cambridge, Londra\u2019da ekiplerin birlikte \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ile ilerliyor ve ci\u011ferlerden v\u00fccuda oksijen ta\u015f\u0131yan k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerine odaklan\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130\u015fleyi\u015f ise \u015fu \u015fekilde:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \t\u00d6nce ba\u011f\u0131\u015fla elde edilen 470 ml civar\u0131nda bir kan al\u0131n\u0131yor.\r\n \tManyetik boncuklar ile k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerine d\u00f6n\u00fc\u015fme \u00f6zelli\u011fi olan k\u00f6k h\u00fccreler ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n \tAyr\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan bu k\u00f6k h\u00fccrelerin laboratuvar ortam\u0131nda \u00e7o\u011falmas\u0131 sa\u011flan\u0131yor.\r\n \tVe bunlar k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccresi olmaya y\u00f6nlendiriliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dc\u00e7 haftal\u0131k i\u015flem sonunda yar\u0131m milyon k\u00f6k h\u00fccresi bulunan havuzdan 50 milyar k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccresi elde ediliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nBunlar da filtrelenerek, nakil edilebilecek 15 milyar k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccresine kadar indiriliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nBBC\u2019ye konu\u015fan Profes\u00f6r Toye, ba\u011f\u0131\u015fla ile elde edilen kan\u0131n, aranan nitelikteki kana d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclece\u011fi bir \u00fcretim hatt\u0131 olu\u015fturmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 aktar\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n insanl\u0131 klinik deneyleri 10 sa\u011fl\u0131kl\u0131 insan \u00fczerinde ba\u015flad\u0131. Deney kapsam\u0131nda \u00fcretilmi\u015f kan, bu ki\u015filerin v\u00fccutlar\u0131nda radyoaktif bir madde ile i\u015faretlenerek takip ediliyor.\r\n\r\n\r\n\r\nV\u00fccuttaki k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerinin normal \u015fartlarda 120 g\u00fcn sonunda yenilenmesi gerekiyor. Ba\u011f\u0131\u015flanan kanlar normal \u015fartlarda hem eski hem de yeni k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccreleri bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. Ancak laboratuvar \u00fcretimi kan\u0131n taze olmas\u0131ndan kaynakl\u0131 olarak 120 tam g\u00fcn \u00f6m\u00fcrl\u00fc olaca\u011f\u0131 de\u011ferlendiriliyor. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar ileride daha az miktar, daha az aral\u0131kl\u0131 kan ba\u011f\u0131\u015f\u0131na ihtiya\u00e7 duyulabilece\u011fini \u00f6n g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\nKan \u00fcretiminin maliyeti konusunda ise tart\u0131\u015fmalar devam ediyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n