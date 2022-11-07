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İran İnsan Hakları Kurumu: Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304’e yükseldi

7 Kasım 2022
İran İnsan Hakları Kurumu: Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi






İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), Mahsa Amini’nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304’e yükseldiğini açıkladı.



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7 Kasım 2022




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