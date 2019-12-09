La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli oldu

Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel’in 4. sezonu 3 Nisan 2020’de yayınlanacak. Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel 4. Sezon ile geri dönüyor.

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel’in 4. kısmı 3 Nisan 2020’de yayınlanacak. Dizi tüm Netflix dizileri gibi 4. sezonda bir anda tüm bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Son sezon olacağı tahmin edilern sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.