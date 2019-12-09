Kıbrıs

La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli oldu

9 Aralık 2019

Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel’in 4. sezonu 3 Nisan 2020’de yayınlanacak. Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel 4. Sezon ile geri dönüyor.

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel’in 4. kısmı 3 Nisan 2020’de yayınlanacak. Dizi tüm Netflix dizileri gibi 4. sezonda bir anda tüm bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Son sezon olacağı tahmin edilern sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor. Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

MTG güle oynaya: 0-3

9 Aralık 2019

“Altın” gece

9 Aralık 2019

Meclis Genel Kurulu toplandı

9 Aralık 2019

Cadı, Resa Budak, Hüseyin Çağlayan canlı performansla tuvale taşınacak

9 Aralık 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı