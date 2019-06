Kuzey’e yerleşim konusunun iki yüzü var…

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 45 yaşına kadar olan çiftlerin, KKTC’de bugün Rum ve Maronitlerin yaşadığı köylerine yerleşmesini teşvik etme kararı dikkate değer.

Hali hazırda 50 başvuru onaylanmış bile.

Buna göre, 18 yaşına kadar çocuklu ailelere 15.000 Euro, çocuğu olmayan çiftlere 10.000 Euro verilecek. Ev eşyası almak için 2,000, iş kurmak için de ayrıca 3,000 Euro ek tahsisat öngörülüyor.

Kimisi bunu, gayet optimistçe değerlendirip, “ne güzel karma yaşama teşvik” diye değerlendirecek, kimisi de “içimize adam yerleştiriyor” diyecek.

Bizde bir terim vardır, “gurvada yakalanmak” diye.

Sanki bu olay böyle oldu gibi geliyor. Tabii eğer bu konu da Maronit milletvekilinin evindeki Anastasiadis-Özersay görüşmesinde konuşulmadıysa…

Şimdi en önce düşünülmesi gereken, Güney Kıbrıs yönetiminin neden böyle bir karar aldığı…

Öncelikli sebep, KKTC’nin Maronitlerin dönüşü faaliyetine hız vermiş olması bence.

Bugüne kadar Karpaz’da yaşayan Rumlar, bir şekilde tazmin edilmekteydiler.

Cumhuriyetin eşit vatandaşları olan Maronitlerin de böyle bir talebi olabilirdi. Nitekim, 2017 itibarıyla 120 başvuru gelmişti ve bunlar aynen Karpaz’daki Rumlar gibi teşvik almak istemişlerdi. Rum Bakanlar Kurulu, önceki gün açıkladığı karar için o günden çalışmaya başlamıştı. Adına o zaman da “Yeniden Yerleşim Planı” denmiş, ilk toplantı Başpiskoposluk’ta, Anastasiadis ve Maronitler’in temsilcileri arasında yapılmıştı.

Bir kere bu kararla, Maronitlerin bu gibi itirazlarının önü alınmış oluyor.

Tabii aynı zamanda dışa karşı da olumlu bir görüntü verilmiş olacak.

Teşviğin cüzi miktarda olması da zaten bunu gösteriyor. Düşünsenize, KKTC’de bir Rum ya da Maronit 3 bin euroya hangi işi kurabilir ki?

Diğer yandan, üstünde fazla düşünmedikleri belli. Rum Yönetimi, kendi yurttaşları arasında etnik köken ve yaş ayırımı yapmış oluyor ve bunu umursamıyor. Yarın 45 yaşın üstündekiler ya da Rum veya Maronit olmayan yurttaşları dava açarsa ne diyecek? Bunu da mı “gereklilik yasası”na bağlayacak?

Ha, bizde bazı kesimlerden de “içimize 5. Kol yerleştiriyorlar” tezi gelmeyecek mi?

Kuşkusuz gelecek.

Maronitlerin dönüşü gündeme geldiğinde “KKTC’nin toprak bütünlüğüne karşı tecavüz” yorumu yapanlar olmuştu. Yine olacak.

E, peki ama KKTC etnik açıdan tek kimlikli bir ülke midir şu anda?

8-10 bin İngiliz, 10-15 bin Rus yaşadığı söyleniyor.

Bunların yerleştiği gibi, Rumlar ve Maronitler de yerleşebilecek.

Ha, hangi statüde? İşte bizim buna karar vermemiz gerekecek.

Oturma izinli mi olacaklar, çalışma izni de alacaklar mı? Üç ayda bir giriş çıkış zorunluluğu mu getireceğiz?

Yoksa, onları da Kıbrıs Türkleri gibi, 1960 Cumhuriyetinin yurttaşlarından sayarak, ayrı bir statü mü vereceğiz?

Belki Maronitler için hazırlanan yöntem, bunlar için de geçerli olacak, bilemiyoruz.

Sonra kuzeyde mal bırakmış olanlar mallarına dönmek isterse ne olacak?

Bunları yetkililerin süratle düşünmesi gerekecek.

Yalnız madalyonun bir de tersi var.

Bu insanların buraya gelip yerleşmeleri, KKTC’nin tek etnik kimlikli bir ülke değil, her tür milletten insanı barındıran ve “güvenli, yaşanabilir”, ayrı devlet varlığı vurgulanmış olacak ki, bu da KKTC’nin statüsü için olumlu olacak.

Yeni bir dönem, yeni bir durum.

Sanırım önümüzdeki günlerde, gizli diplomasi ürünü bu gibi konularda sık sık böyle şoklara uğrayacağız.

Hakkımızda hayır…

YERİN KULAĞI VAR

MARAŞ AÇILIMI KRİZE DÖNÜŞTÜ:

Hükümetin sürpriz bir şekilde ortaya attığı Maraş açılımı net değil. Rumlar “Türk yönetimi” altında açılacak Maraş’ın kabul edilemez olduğunu açıkladı. AİHM sürecine yönelik atılan bir adım olduğu iddiaları da var. Maraş konusunda en küçük bir yanlışın, uluslararası örgütlerden Türkiye ve Kıbrıslı Türkler aleyhine alınacak yeni bir karara zemin hazırlayacağı tehlikesi de var… Umarız “tek yanlı” envanter çıkartma işi, sonuçta “uzlaşmayla” bir çözüme ulaşır.

FOTOĞRAF SAVAŞLARI:

Dışişleri Bakanı Özersay’ın Anastasiadis ile yediği “gayrı resmi” yemeğin fotoğraflarını servis etmesiyle birlikte gelen tepkilere cevap olarak hükümete yakın kaynaklar, Akıncı’nın AKEL Genel Sekreteri Kiprianu ile yediği yemeğin fotoğraflarını servis etmeye başlayarak, Akıncı’nın bu yemekle ilgili olarak “bilgi” verip vermediğini sorguluyorlar. Akıncı’nın bilgi verip vermediğini bilmiyorum ama, devlette bir hiyerarşi, yani alt-üst ilişkisi olduğunu biliyorum…

LAS VEGAS:

Başbakan Ersin Tatar, “Maraş Las Vegas olacak” diyor. Yani KKTC’nin diğer yerleri gibi demek istiyor. Önünde bir çok engel var ama, yine de madem o hayal kuruyor, biz de kuralım ve yapıldı diyelim… Bu devlet halihazırda var olan bunca kumarhaneden ne kazanıyor ki? Devede kulak. Niyet, mevcutlarda olduğu gibi, cirosunu takip edip vergilendirmek yerine, yıllık cüzi bir aidat almak, tonla vergi muafiyeti, destek ve teşvikle yeni kumarhaneler kurmaksa, boş iş. İki tane Maraş daha açsak, “KKTC’nin çehresini değiştirme” hedefine ulaşamayız biz…

HERKESİN AĞZINDA KIBRIS TÜRKÜ, KKTC: Türkiye basını bizim haberlerden geçilmiyor. “Haklar, çıkarlar” deniyor da, Kıbrıs Türkünün yaşadığı geri kalmışlığa dair bir açılım yok. Şoklar sağdan soldan geliyor ama, bunların da bizim günlük yaşamımızla bir ilgisi yok. Bütçe açığı büyüyor, işsizlik büyüyor, ne yol, ne okul ne hastane yapacak para var. Bekleyen onlarca yatırım projesi var. Sadece üzülüyorum.

GARANTİLERDEN VAZ MI GEÇİYORUZ:

Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir radyo programında federasyon tezinin artık çöpe gittiğini ve alternatif olarak AB çatısı altında 2 devletli bir çözüm modelinin gündeme geleceğini söyledi. Böyle bir şeyin olması çok zor ama, oldu diyelim, AB’ye üye bir ülkenin, AB’ye üye olmayan bir diğer ülkenin garantörü olamayacağı bizzat AB tarafından dile getirilirken, bu nasıl olacak?

GENEL KURUL’A GELMESİ DAHA İYİ:

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda toplanan Meclis Danışma Kurulu’na UBP milletvekillerinin katılmaması nedeniyle, konu şimdi Genel Kurul’da görüşülecek. Bence iyi de olacak. Her şey kamuoyunun gözünün önünde olup bitecek. Kim, ne diyor belli olacak…

ZİRVEDEKİLER

Serdar Denktaş: “(Maraş konusunun) yeni kurdurulan hükümetimiz tarafından gündeme alınması, tarafımızdan olumlu karşılanmıştır… Cumhurbaşkanımızın devre dışı bırakılma gayreti, alınmış olan doğru bir kararın akıbeti hakkında bizi kuşkuya boğmaktadır… Aldığımız ‘duyumlar’ doğru ise ve böyle bir girişim başlatılacağı bilgisi birkaç gün önce gerçekleşmiş olan ‘saklı’ balıklı yemek esnasında Anastasiadis’in bilgisine getirilmiş, ancak bu kendi Cumhurbaşkanımızın bilgisine getirilmemişse iş çok daha vahim bir noktaya ulaşmış olur”…

DİPTEKİLER

Daha Neyi Bekliyoruz: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, “Geçen yıl kayıt dışı çalışma oranı yüzde 20.44’e ulaştı. Bu bir rekor. Her 100 kişiden 20’si şu an kayıt dışı. 2017’de bu oran yüzde 14,43 idi. Yani bir yıl içinde yüzde 6 bir artış oldu” değerlendirmesinde bulundu. Zaten her operasyonda yakalanan onlarca kaçak bunu teyit ediyor da, kaçağı asıl teşvik eden “affı” da yine çare olarak ortaya sürmekten çekinmiyoruz.