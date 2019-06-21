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Başkanın istediği oldu

21 Haziran 2019
Başbakan Ersin Tatar
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi’nde “Bakanlığı bırakırım Genel Sekreterliği bırakmam” diyen Hasan Taçoy’un Çarşamba günü istifasının ardından dün Genel Sekreterlik seçimi yapıldı. Seçimi, merkezin desteğini alan Mağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner kazandı

 

İKİ KATINDAN FAZLA: UBP’de Genel Sekreterlik yarışında Mağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner, rakibi Girne Milletvekili Kutlu Evren’den iki kat fazla oy aldı. Saner, 76 oy alırken, bir önceki genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün desteklediği Evren 35 oyda kaldı

 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterliği görevine Gazimağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner getirildi.

UBP’ye yakın kaynaklar Hamza Ersan Saner’in Genel sekreter seçilmesi ile partide Lefkoşa Mağusa dengesinin sağlanmış olduğunu belitti.

Saner ile Evren yarıştı

UBP Parti Meclisi, dün Sarayönü’ndeki merkez binasında saat 17.00’de Genel Sekreterlik seçimi için toplandı. Genel Sekreterlik için, merkezin desteğini aldığı ifade edilen Mağusa Milletvekili Hamza Ersan Saner ile UBP’nin önceki Genel başkanı Hüseyin Özgürgün’ün teşvikiyle aday olduğu belirtilen Girne Milletvekili Kutlu Evren yarıştı.

Saner ikiye katladı

İki aday arasında yapılan oylamada Hamza Ersan Saner, 76 Parti Meclisi üyesinden olumlu oy alırken, Kutlu evrenin oyu 35’te kaldı, 1 oy da geçersiz sayıldı. Saner, rakibinin oyunun iki katından fazlasını alarak Genel sekreter oldu.

Bırakman dedi vazgeçti

UBP-HP koalisyonunda, Genel Sekreter Hasan Taçoy’un  Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevine getirilmesinin ardından başlayan Genel Sekreterlik tartışmaları sırasında Taçoy,  “Bakanlığı bırakırım Genel Sekreterliği bırakmam” demişti. Taçoy, Çarşamba günü ise Genel Sekreterlik görevinden istifasını açıkladı.

 

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