Kuzey Kutbu’nda en sıcak kış geçti

1982’den bu yana Kuzey Kutbu’nu inceleyen ABD’nin Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi, denizdeki buz seviyesinin rekor düzeyde düşük olduğunu açıkladı.

2017-2018 döneminin kış mevsiminde Kuzey Kutbu’nda hava sıcaklığının aralık, ocak ve şubat ayları ortalamasının 4.9 santigrat derece olduğu kaydedildi.

Rusya hava durumu ajansı Hidrometeoroloji Federal Servisi, 5 Mart’ta Kutup bölgesindeki hava sıcaklığın 4 ila 8 derece olduğunu ve mevsim normallerini aştığını bildirmişti.