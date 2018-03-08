İlham veren kadınların Barbie’leri

Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi. Koleksiyonda dünyaca ünlü sörfçü Çağla Kubat da var. İşte aralarında Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncak halleri…
Çocukların en sevdiği oyuncak markalarından Barbie, bugüne kadar yaptığı gibi sadece güzellik ve moda trendlerini takip ederek yeni oyuncak karakterleri üretmedi.
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Sekiz bin anne ile bir araştırma yapan Barbie, annelerin yüzde 86’sının çocuklarının rol modelleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuca bakarak 17 gerçek ve ilham veren kadını oyuncak bebeğe dönüştürdü.
İşte, çocuklara rol model olması için yaratılan ilham verici kadınların oyuncakları…
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Frida Kahlo (Ressam)
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Çağla Kubat (Sörfçü)
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Amelia Earhart (Pilot)
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Martyna Wojciechowska (Gazeteci)
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Helene Darroze (Dünyaca ünlü şef)
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Ashley Graham (Model ve beden aktivisti)
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Patty Jenkins (Yönetmen)
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Katherine Johnson (NASA matematikçisi ve fizikçisi)
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Yuan Yuan Tan (Balerin)
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Sara Gama (Futbolcu)
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Leyla Piedayesh (Tasarımcı ve girişimci)
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Ibtihaj Muhammad (Eskrim şampiyonu)
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Bindi Irwin (Çevreci)
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Xiaotong Guan (Oyuncu ve hayırsever)
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Chloe Kim (Snowboard şampiyonu)
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Gabby Douglas (Jimnastik şampiyonu)
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Ava Duvernay (Yönetmen)
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Hui Ruoqi (Voleybol şampiyonu)
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Nicola Adams Obe (Boks şampiyonu)