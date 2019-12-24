Kuzey Kore’den ABD’ye üstü kapalı ‘Noel hediyesi’ tehdidi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un ABD’ye üstü kapalı şekilde ‘Noel hediyesi gönderebilecekleri’ tehdidini alaya aldı.

Başkan Trump, Kim’in sözlerine, ABD’nin bu hediyeye ‘başarılı bir şekilde karşı koyacağını’ belki de bunun ‘güzel bir hediye’ olacağını söyleyerek yanıt verdi.

“Ne olacağını göreceğiz.” diyen Başkan Trump, Mar-a-Lago tatil köyünde gazetecilere verdiği demeçte, “Sürprizin ne olduğunu göreceğiz ve bununla başarılı bir şekilde başa çıkacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un üstü kapalı tehdidini, “Belki güzel bir hediye. Belki de bana güzel bir vazo gönderecek.” ifadeleriyle yorumladı.

‘Hediyenin içeriği müzakerelerin sonucuna bağlı’

Kuzey Koreli üst düzey bir yetkili de, ülkesinin ABD’ye ‘güzel bir Noel hediyesi’ gönderebileceğini, ancak hediyenin muhteviyatının Washington ile Pyongyang arasında devam eden müzakerelerin neticesine bağlı olacağını dile getirmişti.

Bazı analistler, söz konusu ifadeyi, Kuzey Kore’nin uzun mesafeli füze testlerine devam edebileceğinin bir işareti olarak yorumladı.

İki ülke arasındaki nükleer ve füze denemesi müzakereleri hızını kaybetmiş durumda. Kuzey Kore bu süre içerisinde birkaç kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi.

Kuzey Kore’nin ABD işlerinden sorumlu bakan yardımcısı Ri Thae Song, Washington’ı, Pyongyang’la yürütülen müzakereleri iç siyasette kazanım elde etmek için kullanmakla suçladı.

Bu süreci ‘aptalca yaklaşım’ olarak niteleyen Ri, “Nasıl bir Noel hediyesi almak istediği tamamen ABD’ye kalmış.” diye konuştu.

Pyongyang, 2017 yılında, ABD’nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’da ilk kıtalararası balistik füze denemesini gerçekleştirmiş ve bunun ABD’ye ‘hediye’ olduğunu ilan etmişti.

Uzmanlar, gelecek haftalarda yeniden başlayacak ABD Kuzey Kore görüşmelerinden çıkacak sonucun, bir sonraki ‘Noel hediyesinin’ ne olacağına dair ip uçları verdiği yorumunda bulundu.