Ekonomi

“Haksız ticari uygulamalara yönelik düzenlemeler yapılmalı”

24 Aralık 2019

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, tüketici kredileri, bileşik faiz, gecikme faizleri ve bankaların tahsil ettiği ücretleri denetim altına alıp kısıtlayacak ve yasaklayacak “tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamalara” ilişkin yasal düzenlemelerin bekletilmeden hayat bulması gerektiğini kaydetti.

Işık yazılı açıklamasında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının yasayı bekletmeden Meclise göndermesi gerektiğini ifade ederek, Ekonomi Bakanlığında AB mevzuat çalışmalarının AB’den gelen yetkililer ve derneğin de katılımı ile 5 yılda tamamlandığını, ancak yasal düzenlemeler için sürecin henüz başlatılmadığını kaydetti.

Bu yasaların geçmesi ile tüketicilere ciddi mağduriyetler yaşatan bankacılık, “2. el oto satış” sektörü, piyasada haksız ticari faaliyetler ve “tefecilik” faaliyetlerinin denetim altına alınmış olacağını ifade eden Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevlerinin “elektrik sorunu” ile sınırlı olmadığını anımsattı ve bakanlığı tüketici hak ve çıkarlarını güvence altına alacak yasaların çıkarılması için dernek ile iş birliğine çağırdı.



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