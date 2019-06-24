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Kuzey Kıbrıs’ta yıllar sonra ilk kez duvar tırmaşıkkuşu görüldü

24 Haziran 2019

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (Kuş-Kor) Kuzey Kıbrıs’ta yıllar sonra ilk kez duvar tırmaşıkkuşu görüldüğünü açıkladı.

Konuyla ilgili Kuş-Kor’dan yapılan açıklamada, bu türün Kuzey Kıbrıs’ta en son 2002 yılında Kantara yakınlarında KUŞKOR yönetim kurulu üyesi Peter Flint ve eşi Karen tarafından kayıtlara geçirildiği dile getirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“2002 yılından bu yana KUŞKOR üyelerinin Duvar Tırmaşıkkuşu arayışları devam etmesine rağmen kısmet bu seneyeymiş. Ocak 2019’da amatör fotografçı Daniel Ghetu tarafından Kozanköy’de bir Duvar Tırmaşıkkuşu fotoğraflandı. Fakat ilk anda kaydın önemini anlayamadığından fotoğrafı bir kenara koydu. Bu kaydın önemi bir-kaç ay sonra fotoğrafı arkadaşı kuş fotoğrafçısı Kenan Hürdeniz ile paylaştıktan sonra ortaya çıktı.

Bizim için çok heyecan verici olan bu gözlemi herkesle paylaşmak ve bu gibi kayıtları bizlerle paylaşmaya davet etmek isteriz. KUŞKOR facebook grup ya da sayfasına üye olarak kayıtlarınızı bize gönderebilir, [email protected]şkor.org adresine email atabilir ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

Ülkemiz için önem taşıyan kayıtları yılda 2 defa olmak üzere uluslararası OSME (Or-nithological Society of the Middle East) derneğine bağlı Sandgrouse dergisinde ya-yınlamaktayız. Böylece hem bu önemli kayıtları herkesle paylaşmakta, hem ülkemizi tanıtmakta hem de değerli fotoğraflarınızın uluslararası yayınlanmasına hizmet etmiş oluyoruz.”

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