Kıbrıs’ın güneyinde 205 kişinin varlığı 30 milyon doların üzerinde

Birinci sınıf mülk ve yatırımlar üzerine küresel bir bakış açısı sunan Zenginlik Raporu’na göre, 2018 yılında Kıbrıs’ın güneyinde bulunan 205 kişinin 30 milyon dolardan fazla serveti bulunmakta.

Knight Frank’ın araştırmalarına göre 2019 yılı küresel olarak milyonerlerin varlığının 20 milyonu geçtiği yıl olacak.

2019 ve 2023 yılları arasında ise varlığı 30 milyon doları bulacak ya da bunun üzerine çıkacak kişi sayısı 42 bin 711 artacak.

Avrupa’da bu miktar veya bu miktarın üzerinde servet sahibi olan 70 bin 626 kişi genellikle Almanya ya da Birleşik Krallıklar’da bulunmakta

Tahminler, Brexit’in sonucu ne olursa olsun, Londra’nın 2019’da da lider küresel servet merkezi olarak kalacağı yönünde.

Rapora göre, Kıbrıs’ın güneyinde 2012’de 5 milyon ABD dolarının üzerinde 350 kişi vardı. 2016’da bu sayı 240’a düşüp, 2017’de tekrar 270’e yükseldi.

2026 yılına kadar Kıbrıs’ın güneyinde 30 milyon ABD doları değerinde bir servete sahip olan insan sayısının 290’a yükseleceği tahmin ediliyor.

Raporda ayrıca, Malezya ile Sri Lanka yanında, ağırlıklı olarak Hintli yatırımcıların Kıbrıs pazarına ve olan ilgisi de vurgulamakta.

Bununla birlikte, Rapor, vatandaşlığa kabul programları risk teşkil eden 2018 hedefler listesine Kıbrıs Cumhuriyeti ve Malta Kalkınma Örgütü’nün Ekonomik İşbirliği’ni dahil edilmesine özel atıfta bulunmakta.

Raporun içeriğinde, ülkeye göre lüks emlak fiyatlarındaki dalgalanmaları kaydeden PIRI 100 endeksi de ayrı bir ilgi çekmekte.

Kıbrıs’ın güneyinde, 2017 yılında, lüks emlak fiyatlarının yüzde 2.6 arttığını belirten rapor, bu artışın 2018’in aynı döneminde yüzde 2.8 olduğunu söylemekte. 2016 yılında ise aynı dönemde lüks emlak fiyatları yüzde 1.1 artış göstermiş bulunuyor.