Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda Yeni Türkü konseri

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğu ve Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonuyla Yeni Türkü konseri gerçekleşti.

Konser özel gereksinimli bireylerden oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Ritmo’rkestra yararına düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de iletişim sponsorluğunda özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritmo’rkestra yararına Yeni Türkü konseri düzenlendi. Konser halkın yoğun ilgisi ile karşılandı. Tarihi Surlariçi’nin en canlı sokaklarından Uray Sokak’ta gerçekleşen konserle Yeni Türkü’nin müthiş performansına tanıklık edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de iletişim sponsoru olduğu konserde katılımcılara özel sürprizlerle güzel bir gece yaşatıldı. Müzikseverler Yeni Türkü’nün yıllardır dilimizden düşmeyen şarkılarına eşlik ederken aynı zamanda yardımlaşma ile yapılan sosyal sorumluluk projesine de destek vermiş oldu. Konseri dinlemeye gelenler Yeni Türkü’nün Maskeli Balo, Vira Vira, Destina ve Telli Turna gibi eserleriyle Surlariçi’nin atmosferinde mükemmel bir gece yaşadı.

Turkcell’lilere ayrıcalık

Geçtiğimiz akşam düzenlenen ve yoğun ilgi gören konser öncesi Kuzey Kıbrıs Turkcell bir kampanya geçekleştirerek müşterilerine Yeni Türkü’yü dinleme ve tanışma fırsatı sundu. Kampanya, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Instagram sayfasını beğenen ve 3 arkadaşını etiketleyen kişiler arasında gerçekleşti. Kazanan 3 şanslı kişi Yeni Türkü’nün solisti Derya Köroğlu ile tanışıp fotoğraf çektirme fırsatı elde etti.