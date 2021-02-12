Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Sevgililer Günü’ne özel online konser

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel online konser düzenleyecek.

Ülkemizin sevilen ve başarılı sanatçılarından Fikri Karayel, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından düzenlenecek Sevgililer Günü online konseri ile sevenleriyle buluşacak.

Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizde de hepimizi etkileyen Covid- 19 salgını nedeniyle, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü evlerimizde geçireceğiz. İlk kez bu yıl evlerde geçirerek kutlayacağımız Sevgililer Günü’nü özel kılmak için Kuzey Kıbrıs Turkcell bir konser düzenleyecek.

Online gerçekleşecek ve Kıbrıs’ın sevilen sesi Fikri Karayel’in sahne alacağı konser, 14 Şubat akşamı saat 21.00’de Kuzey Kıbrıs Turkcell Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak. Duygulu, içten ve anlamlı sözler içeren birçok şarkıyı seslendirecek olan Fikri Karayel, canlı performansıyla dinleyicilerine güzel ve keyifli 1 saat yaşatmayı hedefliyor.

Kaleme aldığı şarkıları sadece kendi değil, Murat Boz, Merve Özbey, Ayşe Hatun Önal gibi isimlerin de seslendirdiği Fikri Karayel, bu özel günde en güzel şarkılarıyla sevenleriyle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, pandemi süreci dolayısıyla ara verilen etkinlik faaliyetleri bu zorlu günler geçip yeni normale dönene kadar dijital platformlarda devam edecek.