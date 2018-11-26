Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Turkcell’de numara havuzu büyüyor: Hayalinizdeki numara şimdi Turkcell’de

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 0539 kodlu yeni seri numaralarını kullanıma açtı

Kuzey Kıbrıs Turkcell “Hayalinizdeki numarayı seçme dönemi” sloganıyla 0539’la başlayan yeni arama kodunu duyurdu.

Turkcell 0533’ten sonra müşterilerine yeni seçenekler sunduğu 0539 koduyla kendilerine özel diledikleri numaraya sahip olabilme avantajı sunuyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurulduğu günden itibaren yaklaşık 20 yıldır kullandığı, herkesin bildiği 0533’lü koduna ek olarak yepyeni bir kod ile müşterilerine hizmet vermeye başladı. Turkcell 0539’la başlayan yeni numara serisini müşterilerinin kullanımına açtı. Numara havuzu genişleten Kuzey Kıbrıs Turkcell dileyenlere kendi özel numaralarını seçebilme fırsatı da tanımış oluyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2010 yılında satışa sunduğu 0533 82x xxxx serisinden yaklaşık 8 sene sonra yepyeni bir prefix olan 0539 ile arzu edenlere geniş yelpazede numara seçimi yapma olanağı sağlıyor.

Binlerce numara arasından seçme şansı

Kuzey Kıbrıs Turkcell yıllardır 0533 ile başlayan Turkcell hatlarının artık 0539 ile de başlayabileceğini açıkladı. Bu seri ile binlerce telefon numarasının satışa sunulduğunu açıklayan Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri ihtiyaca göre bunun devam edeceğini ve artan bu ihtiyacın karşılanacağını belirtti.

Serinin 0539 10x xxxx ile başlayan numaralardan oluştuğunu vurgulayan yekililer hem kurumsal, hem de bireysel hat kullanan herkesin kendisi için özel herhangi bir numarayı seçebileceğini açıkladı.

Yeni seriden numara sahibi olmak isteyen kişilerin Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezleri veya Yetkili Satış Noktaları’nı ziyaret edebileceği, dileyen kişilerin de 444 0 533’ten Kuzey Kıbrıs Turkcell Çağrı Merkezi’ne ulaşıp taleplerini ileterek yeni numaralarına sahip olabileceği vurgulandı.

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