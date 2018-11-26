Creditwest Bank, Avrupa’nın Alanında En Büyük Organizasyonu olan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresine katıldı

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından bu yıl 26’incisi düzenlenen ve Avrupa’nın alanında en büyük organizasyonu olan PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi’ne bu yıl Creditwest Bank Insan Kaynakları Müdürü Fatma Zorlu Çelebi ve Yönetmen Yardımcısı Aysel Hacıelmas katılarak iş dünyasındaki dönüşüm ve yeni trendleri ile ilgili bilgiler aldı.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından İstanbul Lütfi Kırdar’da 26. kez düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi, ‘Bugün, Yarın ve Gelecek’ temasıyla 3 bini aşkın katılımcıyı, 70’i aşkın yerli ve yabancı konuşmacıyı yaklaşık 50 oturumda ağırladı. 26. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, İnsan Yönetimi profesyonellerini, uzman konuşmacılar ve sektörün önde gelen firmaları ile biraraya getirdi.

İnsan Yönetimi alanında gündemi belirleyen kongrede her yıl farklı sektörlerden binlerce profesyonel, alanının en iyi uzmanlarından uygulama örnekleri, kapsamlı araştırmalar ve yeni yaklaşımları dinleme fırsatı yakaladı. Paneller, tartışmalar ve çalıştaylarla geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacak konu başlıkları ele alındı ve katılımcılara zengin bir içerik sunuldu.

Kongre sergi alanı ve sponsorluk fırsatları ile, katılımcı ve destekleyen firmalara, ürün/hizmetlerini tanıtmak için de bir fırsat sunarak hedef kitleleri ile bir araya getirildi.

26. kez gerçekleşen PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresine bu yıl kongrede İnsan Kaynaklarındaki dijital teknolojiler, mobilite, demografik değişimler, blockchain, eğitimde teknolojik dönüşüm, endüstriyel nesnelerin interneti, iş gücündeki gençleşmeler ve daha pek çok konu irdelendi.

Çalışanlarının kariyer planlamasına ve gelişimine önem veren Creditwest Bank, her yıl bu Kongreye katılmaya ve İnsan Kaynakları Yönetimi anlamındaki tüm gelişmeleri takip etmeye devam etmektedir.