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Fenerbahçe Şöhretleri adamızda

Batmazoğlu Masterlerinin daveti ile ülkemize gelen Fenerbahçe Şöhretleri, Cumhuriyet Kupası karşılaşmasında yarın (27 Kasım Salı) saat 14.00’da Girne 20 Temmuz Stadı’nda sahaya inecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşu kapsamında masterler futbol karşılaşması organize edildi. Ülkemizde kurulu master takımlarından Batmazoğlu Masterleri’nin daveti ile Fenerbahçe Şöhretleri takımı adamıza geldi.

Kemal Batmazoğlu başkanlığındaki Batmazoğlu Masterleri Futbol Takımı’nın daveti ile ülkemize gelen Fenerbahçe Spor Kulübü resmi şöhretler takımını Kemal Batmazoğlu ve Batmazoğlu Masterler Derneği’nden idareciler karşıladı.

KKTC’nin kuruluşu kapsamında Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleşecek karşılaşma saat 14.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda başlayacak.

Batmazoğlu Masterleri ile Fenerbahçe Şöhretleri arasındaki dostluk karşılaşmasını hakem Mehmet Malek yönetecek.

Girişte herhangi bir ücret alınmayacak olan Batmazoğlu Masterleri-Fenerbahçe Şöhretleri Cumhuriyet Kupası futbol maçı sonrası takımlar birbirlerine anı hediyeleri takdime edecek.

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