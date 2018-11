Ukrayna’da sıkıyönetim ilan edildi!

Poroşenko, Televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında söz konusu uygulama için Ukrayna Parlamentosu’na çağrıda bulundu ve sıkıyönetimin daha önceden öngörüldüğü gibi 60 gün değil, 30 gün süre ile geçerli olması gerektiğini dile getirdi.

“Başkomutan sıfatıyla ve anayasal görevim çerçevesinde 28 Kasım sabah saat 09:00 itibarıyla Ukrayna genelinde 1 ay süreyle sıkıyönetim ilan ediyorum” diyen Poroshenko, kararnamenin, vatandaş haklarına kısıtlamalar getirmeyeceğini ve gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerin ertelenmesi gibi durumları kapsamayacağını da ifade etti.

Poroshenko, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Rusya, son 5 yıldır Ukrayna’ya karşı bir savaş yürütüyor. Ukrayna’nın askeri gemilerine yönelik saldırısı ise bu saldırganlığını yeni bir seviyeye taşımış olduğunu gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna gemilerine saldırısı kışkırtıcı, küstahça ve doğrudan Rus askerlerinin savaşa müdahalesinin net bir göstergesidir. Azak Denizi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik saldırı Rusya tarafından son birkaç aydır durumu tırmandırma amaçlı, planlı olarak yapılan eylemin de bir parçasıdır. Eminiz ki bu bir sonuç ya da nihai aşama değil. Rusya’nın bu adımının Ukrayna’ya karşı kara operasyonuna yönelik ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunun işaretlerini veriyor. Uygulamaya koyacağımız sıkıyönetim, olası işgale karşı insani, askeri ve mali olmak üzere bir dizi askeri önlemleri içeriyor. Uygulamaya Rus propagandacıların kışkırtmalarına karşı siyasetçilerimizin ve medyamızın azami hassasiyet göstereceğini ve saygı duyacağını umuyorum. Müşterek görevimiz Ukraynayı korumaktır. Ülke savunması sadece bölgenin ve askeri teçhizatın savunulması değildir. Öncelikle vatandaşların korunmasıdır. Agresif, dengesiz ne yapacağı öngörülemez olan komşumuzun olası eylemlerine karşı da hazırlıklı olmak zorundayız.”

Bu arada NATO, Kırım açıklarında Rusya ve Ukrayna arasında ortaya çıkan gerginliğin ardından acil toplantıya çağrıldı.

Rusya’nın, Kırım açıklarında Ukrayna donanmasına ait üç gemiye el koyması Moskova ve Kiev arasındaki gerginliği artırırken, taraflar karşılıklı açıklamalarla birbirlerini suçlamaya devam ediyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun talebi üzerine, NATO ve Ukrayna komisyonunun büyükelçiler seviyesinde bugün Brüksel’de acil toplantıya çağrıldığını duyurdu.

NATO’dan yapılan açıklamada, Stoltenberg ve Poroşenko’nun, bu sabah yaptıkları telefon görüşmesinde, Moskova ve Kiev arasındaki krizi görüştükleri bildirildi.

#NATO SG @jensstoltenberg and Ukrainian President Petro @poroshenko spoke this morning about developments in the Azov Sea and Kerch Strait, including yesterday’s events involving Russian and Ukrainian naval vessels.

Stoltenberg, bu görüşmede NATO’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteği yineledi.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri, Ukrayna’nın uluslararası hukuktan doğan deniz sularıyla ilgili haklarına da saygı gösterilmesini istedi.

NATO dışında AB Komisyonu ve AB Konseyi de, yaptıkları açıklamalarda Rusya’ya el koyduğu gemileri serbest bırakması ve Kerç Boğazı’ndaki geçiş serbestisini yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

I condemn Russian use of force in Azov Sea. Russian authorities must return Ukrainian sailors, vessels & refrain from further provocations.

I discussed situation with Pres. @poroshenko and will meet his representatives later today.

Europe will stay united in support of Ukraine.

— Donald Tusk (@eucopresident) November 26, 2018