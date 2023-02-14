Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için üretime başlanıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için üretime başlanıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, “Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü” için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirildi.

Yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bünyesindeki demircilerin, kaynakçıların, mekanik sıhhi tesisatçıların imalata başlamak için dün bir araya geldiği, iş bölümü yapıldığı, çalışmaların planlandığı belirtildi.


Açıklamada, “Ustalarımız Kuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyü için el birliğiyle üretime başlıyor…” denildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KTEZOKuzey Kıbrıs Şampiyon Melekler Köyüüretim
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar