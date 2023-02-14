KTMMOB: Teknik rapor, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 14, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KTMMOB: Teknik rapor, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Adıyaman’daki Isias Otel enkazından alınan numunelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra hazırlanacak olan teknik raporun KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacağını duyurdu.

KTMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat deprem felaketi sonucunda 35 KKTC vatandaşının cansız bedeninin çıkarıldığı Adıyaman’daki Isias Otel enkazından alınan numunelerin gerekli incelemeleri yapıldıktan sonra hazırlanacak olan teknik raporun KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından açıklanacağı kaydedildi.


-“Yasal süreçlere her türlü katkıyı sağlayacağız”

Açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, kaybedilen canların hesabını sormak ve hakkını aramak için başlatılan yasal süreçlere her türlü katkı sağlanacağı vurgulandı.

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