İskele’de kuyuya düşen Hasan Duba kurtarıldı

İskele’de 4.5 metre derinliğindeki kuyuya düşen 46 yaşındaki Hasan Duba Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı

İskele’de bugün saat 08.30’da 4.5 metre derinliğindeki kuyuya düşen 46 yaşındaki Hasan Duba Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 07 Nisan 2022 tarihinde saat 08:30’da, eşinin evlerinin arkasındaki tarlada bulunan kuyuya düştüğü ihbarının Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine, hemen olay yerine ulaşıldığını bildirdi.

Açıklamada, olay bölgesinde Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, ağzı açık, etrafı otlarla kaplı ve etrafında hiçbir emniyet tedbiri bulunmayan, 4.5 metre derinliğindeki kuyudan 46 yaşındaki Duba adlı vatandaşın çıkarıldığı ifade edildi.

Kuyudan çıkarılan ve bilinci yerinde olan Duba’nın gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek, Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne sevkinin gerçekleştirildiği kaydedildi.