Kutlu Adalı Basın Ödülleri verildi

Kutlu Adalı Basın Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu. Bu yıl 18’incisi düzenlenen ödül töreni, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Basın Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın yaptığı ödül törenine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, çeşitli sendika ve birlik temcilcileri ile basın emekçileri katıldı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden Zafer Kodan, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Burhan Gürkan, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile merhum gazeteci Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Koruoğlu Çakmak’ın katılımıyla oluşturulan jürinin ödüle değer gördüğü isimlere ödüllerinin takdim edildiği gece, konuşmalarla başladı.

ADALI: “BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM…”

İlkay Adalı gecede yaptığı konuşmada, ah vah etmek yerine idealler uğruna çalışmak gerektiğini anlattı.

Kutlu Adalı’nın barış için yaptığı çalışmalar nedeniyle öldürüldüğünü ifade eden İlkay Adalı, “Hepimiz barış için çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

KİŞMİR: “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAHİP ÇIKILMALI”

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir de gecede yaptığı konuşmada, KTAMS’a salonlarını kendilerine açtığı için teşekkür etti. Kutlu Adalı’nın kendilerine açtığı yolda ilerlmeye devam ettiklerini anlatan Kişmir, basın özgürlüğünün önemine işaret etti.

Afrika Gazetesi’nin dava sürecine değinen Kişmir, gazetenin olası mahkumiyetinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü tarihine kara bir leke olarak yazılacağını söyledi. İfade özgürlüğüne herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren Kişmir, Basın-Sen olarak bu amaçla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

“ÜYELERİMİZİ HAZİRAN AYINDAKİ GENEL KURULA ÇAĞIRIYORUZ… GÜNDEM YENİ TÜZÜK VE TÜRK-SEN ÇATISI ALTINA GİRMEK”

Sendika üyelerini Haziran ayında gerçekleşecek genel kurula çağıran Kişmir, burada yeni sendika tüzüğü ve Türk-Sen çatısı altına girmek konularının ele alınacağını ifade etti. Kişmir bu açıdan genel kurula katılımın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Kişmir Haziran ayında yüksek katılımlı bir genel kurul yaşanması temennisini dile getirdi.

Ödül alanları tebrik eden Kişmir, törene katılanlara da teşekkür etti.

ELCİL: “GAZETECİLİK DOĞRULARI SÖYLEME SANATI”

Sendikal Platform adına konuşma yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, geçmişte öldürülen Kıbrıslı Türk gazetecilere değindi.

Gazeteciliğin doğruları söyleme sanatı olduğunu ifade eden Elcil, Afrika gazetesi olaylarına da işaret etti.

Özgürlük için doğurların söylenmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Elcil, Kutlu Adalı’nın, söyledikleri bugün de geçerli olan çok önemli bir gazeteci olduğunu anlattı.

HARMANCI: “ GAZETELERE SAHİP ÇIKILMALI”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, gecede yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünün önemine değindi.

Gazetecilerin kimi zaman oto sansür yaşadığını kimi zaman otoritenin gücünü hissettiğini dile getiren Harmancı, hükümetlerin, yöneticilerin, basının gücünü hissedebilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Harmancı konuşmasında gazetelere sahip çıkılması gerektiğini de vurguladı.

Kutlu Adalı Parkı’nın yeniden hizmete açıldığını anlatan Harmancı, burada kültür sanat faaliyetleri düzenleme planlarına da değindi.

ŞAHALİ: “ÖDÜLLER KUTLU ADALI’NIN GELECEĞE TAŞINMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, ödül töreninin Kutlu Adalı’nın geleceğe taşınması bakımından önemine işaret etti.

Kendisinin de bir iletişimci olduğunu anlatan Şahali, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

Basın-Sen’in toplu iş sözleşmesi konusunda yaptığı çalışmalarına saygı duyduğunu, elinden geldiğince buna katkı yapmaya çalıştığını anlatan Şahali, Basın İş Yasası’nın günümüz koşullarına uyarlanması ve daha iyi çalışması için de elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

ÖDÜLLER…

Gecede ödül alan isimler şöyle:

“Kutlu Adalı Onur Ödülü: Ahmet Cavit. Basın-Sen Özel Ödülü: Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük (Bekir Azgin, Christos Christofides, Esra Aygin, Maria Siakalli). En iyi Haber Ödülü: Aktay Elektirikci (Aziz Kutlay Röportajı-1958 Kuşağı Sendikalaşma)- Kanal Sim. En İyi Spor Ödülü: Raif Özgüren. Hakan Çakmak Özel Ödülü: Şevket Öznur – Halkın Sesi. Genç Basın Çalışanı Ödülü: Safiye Özyürekliler Çuhadar– Mesarya Ajans. Basın Emekçisi Ödülü: Meltem Sakin – Radyo Mayıs, İslam Türfent – Yeni Bakış, Cemil Özbey – Genç Tv, Tahir Gazi – Havadis. Mesleğe Emek Verenler: Ali Osman Tabak– Afrika, Selda İçer – BRT, Dilek Çetereisi- Kıbrıs. Yeni Medya Ödülü: Kıbrıs Postası.”

Törende T-Medya’ya da teşekkür plaketi verildi.