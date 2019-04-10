Tel-Sen eylemde

“Yeniden yapılandırmaya” karşı eylem ve grevlere başlayacağını açıklayan Tel-Sen bugün Gazimağusa’da eylem yapıyor.

Tel-Sen yönetim kurulu; ilk olarak pankartlı protesto eylemlerini Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nden başlatma

kararı aldı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, eylem kararıyla ilgili yaptığı açıklamada hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu

Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta

“peşkeş çekmeye” yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.

Soysan, İyi İdare Yasası kapsamında öngörülen yapının maliyetiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yönelttikleri

soruların yanıtını 7 aydır alamadıklarını, bu konuda hukuk yoluna başvurma kararı aldıklarını da ifade etti.