Kıbrıs

Tel-Sen eylemde

10 Nisan 2019
tel-sen

“Yeniden yapılandırmaya” karşı eylem ve grevlere başlayacağını açıklayan Tel-Sen bugün Gazimağusa’da eylem yapıyor.
Tel-Sen yönetim kurulu; ilk olarak pankartlı protesto eylemlerini Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nden başlatma
kararı aldı.
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, eylem kararıyla ilgili yaptığı açıklamada hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu
Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacağını, tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta
“peşkeş çekmeye” yönelik bir girişim olduğunu iddia etmişti.
Soysan, İyi İdare Yasası kapsamında öngörülen yapının maliyetiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yönelttikleri
soruların yanıtını 7 aydır alamadıklarını, bu konuda hukuk yoluna başvurma kararı aldıklarını da ifade etti.

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