Kuraklık felaket gibi

HAVADİS ÖZEL

Su İşleri Dairesi, Ocak-Eylül aylarını kapsayan göletlerdeki doluluk oranına ilişkin raporunu açıkladı.

KKTC’de kış aylarında beklenen yağışın olmamasına müteakiben Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında etkili olan aşırı sıcak hava, ülke genelindeki göletleri vurdu.

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Ocak ayında 14 milyon 695 bin 11 metreküp doluluk hacmi ile yüzde 46.35 dolu olan göletler, Eylül ayında 4 milyon 759 bin 206 metreküp doluluk hacmi ile yüzde 32.39 oranına geriledi.

Ocak’ta yüzde 46,35 doluluk

Su İşleri Dairesi’nin Ocak 2021 tarihli ölçümlerinde göletlerde doluluk yüzde 46,35 olarak belirlendi.

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Ocak 2021’de 2 gölette doluluk yüzde 90’ın üzerinde hesaplanırken 4 gölette doluluk oranı yüzde 70 ila 90 arasında kayıtlara geçti.

Göletlerde yapılan Ocak 2021 tarihli ölçümlere göre 7 gölette doluluk yüzde 50’nin altına düştü.

Şubat’ta 1 gölet kurudu

Su İşleri Dairesi’nin Şubat 2021 tarihli ölçümlerinde göletlerde doluluk yüzde 51,2 olarak belirlenirken 1 gölet kuru olarak kayıtlara geçti, 6 gölette doluluk yüzde 50 olarak belirtildi.

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerine göre, Şubat 2021’de sadece 2 gölette doluluk yüzde 90’ın üzerinde oldu.

Mart ve Nisan aylarında yağmur bereket oldu

Mart ve Nisan aylarında yağan yağmur, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan birçok gölete can oldu. Su İşleri Dairesi’nin Mart 2021 tarihli ölçümlerine göre, doluluk yüzde 51,63 olarak belirlenirken Nisan 2021’de göletlerde doluluk yüzde 56,34 olarak kayıtlara geçti.

Mart ve Nisan yağmurları Şubat ayında “kuru” olarak kayıtlara geçen Değirmenlik Çataldere Göletini doldurmaya yetmedi.

Mayıs’ta gerileme başladı

Mart ve Nisan aylarında görülen yağış Mayıs ayında etkili olmadı. Su İşleri Dairesi’nin Mayıs 2021 tarihli ölçümlerinde göletlerde doluluk yüzde 54,8 olarak belirlendi.

Mayıs ayı ölçüm raporunda 1 gölet kuru olarak kayıtlara geçti, 4 gölette doluluk yüzde 70 ila 90 arasında kayıtlara geçti, 6 gölette doluluk yüzde 50’nin altında hesaplandı.

2 ayda 2 gölet kurudu

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerinde göletlerde, Haziran ayı göletlerin doluluk oranı yüzde 47,94 olarak belirlenirken Temmuz ayı göletlerin doluluk oranı yüzde 42,1 olarak kayıtlara geçti.

Haziran ayında 7 gölet, Temmuz ayında 6 gölette doluluk yüzde 50’nin altında hesaplandı. Haziran ayı ölçümlerinde 3, Temmuz ayında 3 gölet yüzde 70’in üzerinde dolu olarak kaydedildi.

Su İşleri Dairesi’nin ölçümlerinde göre 15 göletten 1’i Haziran ayında “kuru” olarak belirlenirken Temmuz ayında 2 gölet “kuru” olarak kayıtlara geçti.

Göletlerde su Ağustos’ta buhar oldu

Su İşleri Dairesi’nin Ağustos 2021 tarihli ölçümlerine göre göletlerde doluluk oranı yüzde 36,65’e geriledi.

Ağustos ayı ölçüm raporunda 7 gölette doluluk yüzde 50’nin altında kalırken 2 gölet “kuru” olarak kayıtlara geçti.

Ay sonunda yapılan ölçümlerde sadece 3 gölette doluluk yüzde 70’in üzerinde hesaplandı.

En kritik ay Eylül

Su İşleri Dairesi’nin Eylül 2021 tarihli ölçümlerinde göletlerde doluluk yüzde 32,39 olarak belirlendi.

Eylül ayı ölçüm raporunda 8 gölette doluluk yüzde 50’nin altında kaldı, 2 gölet “kuru” olarak kayıtlara geçti. Ay sonunda yapılan ölçümlerde 3 gölette doluluk yüzde 70’in üzerinde hesaplandı.