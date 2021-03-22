Kur şoku nedir, ekonomiyi nasıl etkiler?

Dolar/TL’de sert yükseliş yaşandı, kur Kasım 2020’den bu yana ilk kez 8,40’lı seviyeleri test etti. Peki kur şoku nedir, neleri, nasıl etkiler? TC Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanmasının ardından Dolar/TL’de sert yükseliş yaşandı, kur Kasım 2020’den bu yana ilk kez 8,40’lı seviyeleri test etti. Merkez Bankası’nın döviz rezervlerine yönelik endişeler ve para politikasında oluşan belirsizlik nedeniyle TL’deki sert değer kaybıyla, ekonominin kur şoku sonucu krize girebileceği uyarıları yapılıyor. Peki kur şoku nedir, neleri, nasıl etkiler?

Dünyanın hiçbir yerinde malların ve hizmetlerin fiyatı bir günden diğerine değişmez. Bir fincan kahvenin fiyatı ya da aylık yatan maaşlarda günlük değişimler yaşanmaz.

Ancak para piyasalarında işleyiş çok daha farklı. Para birimlerinin değeri her saniye değişiyor. Bir para biriminin değerindeki değişimler de şirketlerden tüketicilere kadar ekonominin tüm aktörlerini etkiliyor.