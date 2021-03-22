Hastanede covid-19 pozitif hemşire sayısı yediye yükseldi

Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 1 hemşire ile Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşirenin daha PCR testleri pozitif çıktı.

Bugün iki hemşirenin testinin pozitif çıkmasıyla Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde 5 hemşire, Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 2 hemşire olmak üzere toplan sayı yediye yükseldi..