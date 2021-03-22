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Hastanede covid-19 pozitif hemşire sayısı yediye yükseldi

22 Mart 2021
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Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 1 hemşire ile Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşirenin daha PCR testleri pozitif çıktı.

Bugün iki hemşirenin testinin pozitif çıkmasıyla Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde 5 hemşire, Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 2 hemşire olmak üzere toplan sayı yediye yükseldi..

Covid-19’a yakalanan hemşire sayısı 7’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapılmakta olduğu ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.





22 Mart 2021




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