Hastanede covid-19 pozitif hemşire sayısı yediye yükseldi

Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde görev yapan 1 hemşire ile Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 1 hemşirenin daha PCR testleri pozitif çıktı.
Bugün iki hemşirenin testinin pozitif çıkmasıyla Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde 5 hemşire, Ayaktan Tanı Merkezinde görev yapan 2 hemşire olmak üzere toplan sayı yediye yükseldi..
Covid-19’a yakalanan hemşire sayısı 7’ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanede görev yapan tüm sağlık çalışanlarına geniş bir tarama yapılmakta olduğu ve pozitif çıkan hemşirelerin temaslı takibinin yapıldığı kaydedildi.