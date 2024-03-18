Kupada çeyrek final heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final rövanş programı açıklandı.
20 Mart Çarşamba günü oynanacak kupa çeyrek final rövanş programı şu şekilde:
Gaziköy Şenol Stadı: Miracle Değirmenlik – Miracle Karşıyaka (14.00) (İlk maç: 1-1)
Cihangir Stadı: Cihangir – Göçmenköy (14.00) (İlk maç: 1-1)
Atatürk Stadı: Yenicami – Tremeşeli H. Dumlupınar (19.00) (İlk maç: 0-2)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Doğan T. Birliği (19.00) (İlk maç: 3-1)
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