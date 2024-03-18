Hurey ve Tümay İngiltere’de şampiyon oldu

KKTC masa tenisinin unutulmaz kadın şampiyonlarından ve şimdilerde veteran olarak şampiyonluklar elde eden Huray Cambaz Ahmetoğlu ve Tümay Ekrem, geçtiğimiz hafta sonunda İngiltere’de Preston’da yapılan “2024 West Masters Turnuvası”nda çift bayanlarda şampiyon oldular. Ahmetoğlu ayrıca karışık çiftlerde ve teklerde şampiyonluğu elde etti.

Her iki sporcumuzun veteranlardaki sürekli başarısı KKTC masa tenisi camiasını sevindirmeye devam ediyor. Nicosia Veteran Masa Tenisi Derneği Başkanı Fadıl Olguner, veteranlarımızın İngiltere ve Türkiye’de aldıkları başarılı sonuçlardan dernek başkanı olarak sevinç duyduğunu belirterek, uzun zamandır dış temasta başarılı olmayan küçük yaş grubundaki masa tenisçilerimize göre, iki veteran masa tenisçi arkadaşımızın çok başarılı olduklarını vurguladı.