Kız öğrenciler güreşti

Kız öğrenci güreşçiler Rifat Şener Güreş Salonu’nda mindere çıktı. Yapılan müsabakalara 5 okuldan 45 kız güreşçi katıldı.

Yıldız, Genç A ve Genç B kategorilerinde Bayraktar Ortaokulu, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Türk Maarif Koleji’nden güreşçiler mücadele etti.

Altan Volkan Avcı, Murat Doğan, Ercan Köse, Serkan Köse ve Halil İbrahim Kurt’un hakemliğindeki müsabakalara yoğun ilgi vardı.

Lapta Yavuzlar Lisesi 9, Türk Maarif Koleji 7, Bayraktar Ortaokulu 6 ve Karpaz Meslek Lisesi 2 sıklette birincilik elde etti.

Dereceye giren güreşçiler şöyle:

GENÇ A KATEGORİSİ

49 kg: 1.Kardelen Dumrul (TMK)

53 kg: 1.Su Tamakan (TMK)

57 kg: 1.Jilide Bölükbaşı (TMK)

65 kg: 1.Çiğdem Yalçın (LYL)

69-73 kg: 1.Sude Peköz (TMK)

GENÇ B KATEGORİSİ

43 kg: 1.Aleyna Göktan (KML)

46 kg: 1.Nazlı Çiftçi (LYL), 2.Nehir Erdem (KML)

49 kg: 1.Gözdem Sarpoğlu (TMK), 2.Behiye Kumser (TMK)

53 kg: 1.Hira Baytur (LYL)

57 kg: 1.Erem Tuncay (TMK), 2.Hatice Tabancaoğlu (KML)

61 kg: 1.İrem Baysal (TMK)

65 kg: 1.Melek Demet (LYL)

69 kg: 1.Sıla Bozkurt (LYL)

69-73 kg: 1.Firdevs Talay (KML)

YILDIZ KATEGORİSİ

29-33 kg: 1.Konce Korkmaz (BOO)

36 kg: 1.Meusa Emine Benli (LYL), 2.Yaren Çevik (LYL), 3.Melike Karadağ (BOO)

39 kg: 1.Tuğce Ece Yavuz (BOO), 2.Azra Ağören (LYL), 3. Nazal Saruhan (EL)

42 kg: 1.Elif Betül Uğurluel (BOO), 2.Halime Ruslanova (BOO), 3.Ecrin Yağmur Uğuz (BOO)

46 kg: 1.Eda Arslan (LYL), 2.Tuğba İdriskurt (BOO), 3.Melike Karadal (LYL)

50 kg: 1.Bade Nisa Ertürk ((LYL), 2.Semira Eda Açıkgül (BOO), 3.Hatice Menak (LYL)

54 kg: 1.Elif Beyaz (BOO), 2.Sevilay Boz (BOO), 3.Ayten Gürbüz (BOO)

58 kg: 1.Yeşim Durukan (LYL), 2.Nazly Yunusova (BOO), 3.Yağmur Sinirli (BOO)

62 kg: 1.Ümran Balay (BOO)

62-66 kg: 1.Sude Bozoğlu ((BOO), 2.Nefes Fatoş Öncü ((LYL)