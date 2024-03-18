Sertbay Satranç Akademisi’ne sponsor desteği

2021 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun gerek resmi liglerinde ve turnuvalarında gerek takımsal gerekse bireysel olarak katılıp sayısız başarılar elde eden, çok sayıda çocuğa ve gence eğitim merkezinde satranç eğitimi veren, Sertbay Satranç Akademisi Cortado Trading Ltd. ile anlaşma imzaladı.

Cortado Trading Ltd.,2024 sezonu için Sertbay Satranç Akademisi isim sponsoru olacak. Anlaşma, küçük ve genç satranççıların gelişimine katkı koymasına olanak sağlayacak. Cortado Trading Ltd., 31 Mart’ta başlayacak ve 9 Haziran’da tamamlanacak olan Cortada Cup Dörtleme Turnuvası’nın da sponsoru olurken, Long Beach’de Sertbay Satranç Akademisi’ne yeni satranççılar yetiştirmek üzere eğitim lokali için de imkân sağlayacak.

KKTC Şampiyonu FM (FIDE USTASI) Hüseyin Can Ağdelen’in hem eğitmenlik hem de sporcu olduğu Sertbay Satranç Akademisi’nde, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin iki numarası GM (BÜYÜK USTA) Dragan Solak, Türkiye’nin üç numarası ve gelecekte çok büyük başarılara imza atması beklenen 16 yaşındaki GM (BÜYÜK USTA) Ediz Gürel, Türkiye Kupası Şampiyonu IM (ULUSLARARASI USTA) Ataberk Eren ülkede olacak. Maçlar yapıp simültane gösterisi yapılacak, dersler ve eğitim kampları, veliler ile söyleşiler gerçekleştirilecek. Cortado Trading Ltd.’in direktörü Metin Dörter ile Sertbay Satranç Akademisi Başkanı Mehmet Atasoy ve kurucusu Hüseyin Sertbay’ın imza attığı anlaşmanın tüm Kuzey Kıbrıs Satranç Ailesi’ne hayırlı olmasını diledi.