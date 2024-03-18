Federasyonun kuruluşunu yarışarak kutladılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu kuruluşunun 47. yılı nedeniyle önceki gün Hyong/Pumse Şampiyonası yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdiler.
Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ela Yağızsoy 2. Sümeyye Doğru
2.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Emine Şahin
3.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Melis Mina Kızıltaş 3. Melisa Türkmen
4.Katagori: 1. Hatice Gelen 2. Azra Güler Karataş 3. Larin Zabitoğlu
5.Kategori: 1. Anna Moskovin 2. Hira Rahme Çetinkaya
6.Kategori: 1. Asel Demir 2. Riana Marçuk
7.Kategori: 1. Nihal Yeleğen 2. Elif Su Kartal
8.Kategori: 1. Daria Shymushevska 2. Hira Kürekçi
9.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeliha Arpacıoğlu
10.Kategori: 1. Havin Yılmaz 2. Zeynep Kürekçi
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Yusuf Tuğra Mertgenç
2.Kategori: 1. Yağız Sarıkurt 2. Karan Arkın Akalın 3. Yağız Arkın Akalın
3.Kategori: 1. Baran İlhan Dinçkuyucu 2. Doğuhan Selmanoğulları 3. Muhammed Mustafa Mertgenç
4.Kategori: 1. Ahmet Söker 2. Ali Kencebay 3. Mustafa Kemal Çağlar
5.Kategori: 1. Davut Demir 2. Arda Yavuzeş
6.Kategori: 1. Emir Talha Keklik 2. Ömer Demir