Kundaklamada dört tutuklu

Lefkoşa’da önceki gece Kızılbaş bölgesinde S.Ç.’ye ait aracın benzin dökülerek yakılması ile ilgili 4 kişi tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı

KAMERAYA YAKALANDILAR: Kundaklama zanlısı olarak tutuklanan 43 yaşındaki Sürmeli Akbulut ile 19 yaşındaki oğlu Mustafa ile 18 yaşındaki oğlu Muhammed Niyazi ile arkadaşı 43 yaşındaki Sevtap Batak’ın güvenlik kamerasına takıldığı belirtildi

Devrim DEMİR

Kızılbaş bölgesinde önceki gece park halinde S.Ç.’ye ait Range Rover marka aracın yakılması ile ilgili polis kısa sürede 4 kişiyi tespit etti.

Bölgede bulunan kamera görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyen polis ekipleri, olay yerine gelen aracın plakasından yola çıkarak olayla bağlantılı olduğu tespit edilen baba ve iki oğlu ile birlikte bir kişiyi daha tutukladı.

Çamlıbel’de kaldıkları öğrenilen 43 yaşındaki Sürmeli Akbulut, 19 yaşındaki Mustafa Akbulut 18 yaşındaki Muhammed Niyazi Akbulut ve 43 yaşındaki Sevtap Batak dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını belirterek iki gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Aracı yeni satın aldı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Daşkın mahkemede verdiği ifadede zanlıların “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı.

Kızılbaş bölgesinde, 5 Şubat gecesi S.Ç.’ye ait aracın yakılması ile ilgili şikâyetin ardından geniş çaplı soruşturma başlattıklarını kaydeden Daşkın, olayın yaşandığı bölgedeki kamera görüntülerini incelemek üzere emare olarak aldıklarını söyledi.

Daşkın, incelenen görüntülerde EG 786 plakalı araçtan inen iki erkek şahsın park halindeki aracın yanına giderek kısa sürede ateşe verdikten sonra, olay yerinden koşarak kaçtıklarını kaydetti.

Polis, incelenen görüntülerde zanlı Sürmeli Akbulut’un aracı yakanlardan biri olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Yapılan araştırmada EG 786 plakalı aracın başka bir isme ait olduğunu ancak aracı zanlı Sürmeli Akbulut’un satın aldığını tespit ettiklerini ifade eden Ömer Daşkın, zanlıyı aynı gün Çamlıbel’de aracını da evde tespit ettiklerini anlattı.

Akbulut suçunu itiraf etti

Polis memuru Ömer Daşkın, zanlı Sürmeli Akbulut’tan yapılan sorgulamada 5 Şubat akşamı arkadaşı Sevtap Batak ile Çamlıbel’de köy kahvehanesinde buluşarak Lefkoşa’ya gittikleri yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Zanlı Sürmeli Akbulut’un suçunu itiraf ettiğini kaydeden Daşkın, zanlıların olay gecesi giydikleri kıyafetleri emare olarak aldıklarını söyledi.

Görüntüler inceleniyor

Soruşturma memuru olay yerinden emare olarak alınan kamera görüntülerinin incelenmeye devam ettiğini ifade ederek zanlı Mustafa Akbulut’un olayla bağlantısının araştırıldığını söyledi.

Daşkın, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

“Hiçbir şeyden haberim yok”

“Kasti hasar” suçu ile ilgili babası ve kardeşi ile birlikte tutuklanan zanlı Mustafa Akbulut ise, hiçbir şeyden haberi olmadığını ve neden tutuklandığını bilmediğini öne sürdü.