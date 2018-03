“Tahrik” tartışması

Afrika Gazetesi-Meclis saldırısı davasında sanıkların tutukluluğu devam edecek. Savcılıkla sanık avukatları dün ilk kez tartıştı. Avukat, “Afrika çalışanlarının camdan tahrik ettiği” savunması, savcının tepkisine neden oldu

SAVCI VE AVUKAT TARTIŞTI: Savcı Ayşe Kaymak Şadi ile sanıkların avukatı Enver Öztürk, hakim önünde ciddi bir tartışma yaşadı. Dava süresince savcılık ilk kez, sanık avukatları ile tartıştı. Öztürk, sanıklarla ilgili “Afrika Gazetesi çalışanlarını tahrik ettiği” savunmasını yapınca, savcı elini masaya vurdu, “Benim böyle bir iddiam yok” dedi

UZLAŞI ÇIKMADI: Daha önce, sanık avukatları ile uzlaşarak, davayı ağır cezadan alt mahkemeye alan Başsavcılık temsilcileri, dün ilk kez tepki gösterdi. Avukat- savcı tartışması nedeniyle dava yarına ertelendi. Avukat Öztürk, savunmasını, “sanıklar ağır tahrik altında suç işlediler” üzerine kurdu

SUÇLAMALARI KABUL ETTİLER: Altı sanık, savcılığın getirdiği “Kanunsuz topluluk”, “Ayaklanma”, “Polis uyarısına rağmen ayaklanmaya devam”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Kasti hasar”, “Mülke tecavüz” ve “Mala zarar verme” suçlarını kabul etti. Tespit edilen hasarı, Ak Parti Kıbrıs temsilciliği ödedi

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 22 Ocak’ta yaşanan Afrika Gazetesi-Meclis saldırısının 6 sanığı, dün Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde suçlarını kabul ederek 7 ayrı davadan itham edildi.

Başsavcılığın olguları aktarmasının ardından, savunma avukatı Enver Öztürk’ün sürpriz iddiaları duruşmanın seyrini değiştirdi.

Öztürk’ün savunmasında sanıkları, olay günü Afrika Gazetesi çalışanlarının tahrik ettiğini savunması üzerine, Başsavcılık Öztürk’ün iddiasına itiraz etti.

Öztürk’ün iddiasına itiraz eden Savcı Ayşe Kaymak Şadi, iddiaların “Uygunsuz tavır “ suçuna girdiğini ancak bununla ilgili her hangi bir şikâyet yapılmadığını ifade etti.

Öztürk, iddiasında ısrarlı olacağını ve tanık dinleteceğini beyan edince, dava tanıkların dinlenmesi için 9 Ocak tarihine ertelendi.

7 davayı kabul ettiler

Sanıklar, Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdulhadi Doğan dün “Kanunsuz topluluk”, “Ayaklanma”, “polis uyarısına rağmen ayaklanmaya devam”, “tecavüzkâr alet taşıma”, “kasti hasar”, “mülke tecavüz” ve “mala zarar verme” suçlarını kabul etti.

İthamların ardından Başsavcılık adına savcı Ayşe Kaymak Şadi, olayın olgularını anımsattı.

Savcı, olaylara karışan 9 kişinin halen bulunmadığını söyledi.

Savcı, 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi önünde yaşanan olayların ardından toplanan emareleri tek tek mahkemeye sundu.

İfade var şikayet yok

Savcı Şadi, olayların ardından Olgun Fotoğrafçılık isimli iş yerinin zarara uğraması nedeniyle şikâyetçi olduğunu ancak Afrika Gazetesi sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın 5 Şubat tarihinde polise giderek ifade verdiklerini ancak şikâyet yönünde bir beyanda bulunmadıklarını belirtti.

İpek’in benzer suçlardan sabıkası var

Tutuklular arasında yer alan Ak Hataylılar Kardeşlik, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek’in benzer bir sabıka kaydı olduğuna dikkati çeken Savcı, İpek’in 17 Mayıs 2016 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak para cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Öztürk’ün savunması dikkati çekti

Başsavcılığın beyanlarının ardından avukat Enver Öztürk, savunmasını yaptı. Öztürk, tüm sanıkların özür dilediğini ceza takdirinde sanıkların suçlara hangi faktörlerle bulaştıklarının tespit edilmesi gerektiğini söyledi.

Öztürk, “Ülke bir ada ülkesidir, coğrafyaya baktığımızda 90 yılında Körfez ülkelerinde başlayan çatışmalar, isyanların olduğunu teröristlerin yoğun şekilde baş gösterdiği bir coğrafyadır. 1974 yılından bu yana kan akmayan tek ülke KKTC’dir” dedi.

“KKTC’yi koruyan Türkiye Cumhuriyeti ve askeridir”

Avukat Enver Öztürk, terörist ülkesi olmayan KKTC’nin bu bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TSK askerinin sağladığını, bu yüzden yıkılmayan tek ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin başlattığı Afrin Harekâtı’nın ardından sanıkların ailelerinin de Türkiye’de olduğunu ve her an tehlike ile yüz yüze olduklarını öne süren Öztürk, “Sanıklar ailelerinden her an kötü bir haber alma psikolojisi ile yüz yüze. Bu acıyı ülkemizin de anlaması gerekir saygı duyması gerekir. Tüm dünyada meşru görülen Afrin Harekâtı, Afrika Gazetesi haberinin ardından Türkiye’nin bulunduğu sıkıntıları alaya alarak, aşağılayıcı bir yayın yaptı” şeklinde konuştu.

Öztürk: Afrika Gazetesi insanları tahrik etmekte

Avukat Enver Öztürk, Afrika Gazetesi’nin bilerek veya bilmeyerek provokatif yayınlar yaparak insanları tahrik ettiğini, insanlar arasında Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yapmaya çalıştığını öne sürdü.

“Sanıklar günah keçisi değildir”

Sanıkların yayınlardan etkilenerek bu suçu işlediklerini öne süren Öztürk, sanıkları günah keçisi ilan etmenin doğru olmadığını söyledi. Öztürk, Afrika Gazetesi’nin yayınlarının nefret ve tahrik içerdiğini de savundu.

Öztürk’ün sürpriz olgusu davanın seyrini değiştirdi

Öztürk, Afrika Gazetesi önünde toplanan kalabalık karşısında, Afrika çalışanlarının pencereden el kol işareti yaparak sanıkları tahrik ettiğini iddia etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, Öztürk’ün iddiasının çok önemli olduğunu belirtti.

El, kol ibaresinin olgularda yer almadığına dikkat çeken Savcı Şadi, bu iddianın suç olduğunu ve bununla ilgili 22 Ocak’tan bu yana hiçbir şikayet yapılmadığını söyledi.

Öztürk tanık dinletecek

Avukat Enver Öztürk, ısrarla olgusunu ispat etmek istediğini belirterek tanık dinletmek için süre talebinde bulundu. Öztürk ayrıca, sanıkların dava gününe kadar tutuksuz yargılanmaları talebinde bulundu.

Savcı ise sanıkların itham edilerek suçlarını kabul ettiğini ve davanın henüz neticelenmediğini ifade ederek tutuklu yargılanmaları talebinde bulundu.

Dava 9 Şubat’a ertelendi

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, savunma avukatının tanık dinletmek üzere davayı 9 Şubat’a erteleyerek, sanıkların tutuklu yargılanmasına karar verdi.