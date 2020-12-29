KUMARHANELERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Havadis (özel)

KKTC’de artan vaka sayısı üzerine bu akşam acil olarak toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kumarhaneleri ve kumarhane bağlantılı lokantaları kapatma kararı alacağı öğrenildi. Havadis’e konuşan bir kurul üyesi “ortada ciddi bir adaletsizlik var, lokantalar saat 21:00’dan sonra kapalı ama kumarhaneler açık, bu kabul edilemez” dedi. Okulların kapatılmasıyla ilgili “vakalar okul kaynaklı değil “ şeklinde konuşan kurul üyesi, vakaların büyük çoğunluğunun Güney Kıbrıs bağlantılı olduğunu ve Güney Kıbrıs‘ın kırmızı alarm pozisyonuna geçtiğini bizim de sert tedbirler almamız gerektiğini belirtti.