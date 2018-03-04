Kumar Baronları Ve Paralel Hükümet

Başbakan Tufan Erhürman, kendiliğinden oluşan veya çıkar gruplarının tezgahladığı gündemlerin peşinde sürüklenmemek için “gazetecilerle Cuma sohbetleri” düzenleyip kendi gündemini domine etmeye çalışıyor.

İyi de ediyor aslında.

Geçmiş dönem, icraatın izah edilmediği ve daha ötesi tartıştırılmadığı bir dönemdi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü “gazetelere-televizyonlara gitme, muhalefetle yüz yüze tartışma” diyerek yanlış yönlendirenler O’nun bugün muhalefette kalmasının da sorumlularıdır.

Özgürgün muhalefetle mesafeli ve düzeyli bir ilişki kursaydı bugün farklı bir hükümet modeli ile karşı karşıya kalabilirdik.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylediği doğrudur; Dörtlü koalisyon hükümeti Özgürgün’ün muhalefet liderlerini inkarından dolayı ortaya çıktı.

Özgürgün seçim sürecini iyi yönetti ama muhalefetle ilişkilerde hataya sevk edildi.

Neyse, eminim hem kendisi hem de UBP gereken dersleri çıkaracaklardır.

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Başbakan Tufan Erhürman geçtiğimiz Cuma günkü gazetecilerle sohbetini “yolsuzluk” dosyalarına ayırdı.

Seçim döneminde de sık sık dile getirilen (özellikle kendisi ve Kudret Özersay tarafından) bazı dosyalar üzerinde çalışıldığını anlattı.

Kamuoyu tarafından merakla beklenen Hüseyin Özgürgün’ün banka hesaplarındaki para hareketliliğiydi.

Nerdeyse tüm seçim propaganda dönemine damgasını vuran bu konuyla ilgili Para Kambiyo Dairesi’nin rapor hazırladığını ve raporun incelenmek üzere başsavcılığa gönderildiğini söyledi ve ekledi; “Konu soruşturma aşamasındadır, daha fazla yorum yapmak istemiyorum…”

Ama bazı çevreler yıllarca öncenin konularını yeniden gündeme getirerek bu noktayı pas geçtiler.

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Başbakan Erhürman kendi gündemiyle ilgili kamuoyuna bilgi vermeye çalışıyor ama belli ki kumar baronlarının tetikçilerinin, kriminal suçlara bulaşan müptezilerin ve eski derin devlet artıklarının yarattığı şamataya da kulak tıkayamıyor.

Sibel Siber hükümeti döneminde “araştırıldı ve bir suç unsuruna rastlanmadı” diye kamuoyuna duyurulan ve UBP hükümetleri döneminde geri çekilen dosyaları üzerinden bunca yıl geçmesine karşın yeniden gündeme getirilmesine cevap verme ihtiyacı hissetti.

İyi de yaptı.

Böylece, çıkar çetelerinin birlikteliğini ve gizli ittifaklarının hala sürdüğünü yeniden görmemizi sağladı.

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Bu hükümetin önünde ciddi bir sorun vardır.

Kumar baronları ve çıkar çeteleri tıpkı geçmiş hükümetlere de yaptıkları gibi devletin içine sızma, kamu görevlilerini ele geçirip çıkarların doğrultusunda kullanma, siyasetçiyi şu veya bu şekilde etkileyip devlet üzerinde hükümranlık kurma peşindedirler.

Büyük paralar zarar etmelerine karşın çıkardıkları gazeteler ve yayınladıkları televizyonlarla da bunu sağlamaya çalışmaktadırlar.

Hükümete rağmen kendilerine hizmet edecek paralel bir hükümet yapısı kurma peşindedirler.

Devlet güvenliğiyle son derece ilgili olan bu tehlikeyi bertaraf etmek hükümetin birinci önceliği olmalıdır.