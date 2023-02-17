Kulüpler “Melekleri” yaşatacak

Türkiye’nin Adıyaman şehrinde gerçekleşen deprem felaketi sonrasında vefat eden vatandaşlarımızın ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin yaşamını yitirmesinin üzüntüsü tüm ülkede devam ederken, futbolda kulüpler “Meleklerin” isimlerini yaşatmak adına çalışmalarına hız verdi. Mağusa Türk Gücü’nün, Melekler Takımı’ndaki iki ismin ve Mağusa Türk Maarif Koleji’nin logosunun bulunduğu siyah renkli formalarla maçlara çıkacaklarını açıklamaları sonra K.Kaymaklı, Gençlik Gücü ve Göçmenköy de bu anlamlı harekete katıldı. Bu harekete daha birçok spor kulübünün katılması bekleniyor.

Göçmenköy’den “Amaç” formaları

Göçmenköy, eski futbolcusu ve yöneticisi Amaç Arnavutoğlu’nun depremde hayatını kaybetmesi sonrası “AMAÇ” ismini formalara taşıdı. Mavi bordolu ekibin A Takım ve A2 Takımı, sezon sonuna kadar Amaç Arnavutoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu ve isminin yazılı olduğu formaları kullanacak.

GG’den anlamlı davranış

Lefkoşa ekiplerinden Gençli Gücü Kulübü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Futbol takımımız China Bazaar Gençlik Gücü ligin ikinci devresinde ağırlıklı Melekler Takımı temalı beyaz formasıyla sahaya çıkacak” açıklamasında bulunarak destek verdi.

Kaymaklı “Melekleri” unutmadı

Melekler Köyü’ne de destek verecek olan K.Kaymaklı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımızın adını formalarımıza kazıdık. Şampiyon Meleklerimiz ve depremde kaybettiğimiz diğer canlarımızı bu sezon bizde Küçük Kaymaklı camiası olarak önce yüreğimizde sonrada sırtımızda taşıyacağız. Formalarımız sahamız içerisinde bulunan Storumuzda da satışa sunulacak ve tüm geliri “MELEKLER KÖYÜ” projesine bağışlanacaktır. Katkı koymak isteyen tüm taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. UNUTMAYACAĞIZ. UNUTTURMAYACAĞIZ”