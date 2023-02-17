ABD, Türkiye’deki depremzedelere acil yardım malzemesi göndermeyi sürdürüyor

USAID’den yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, ABD’nin, USAID aracılığıyla Türk halkına 2,5 milyon dolar değerinde acil ihtiyaç malzemesinin naklini hava yoluyla sağladığı kaydedildi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’in bugün Adana Havalimanı’na ulaşan ilk sevkiyatı karşıladığı kaydedilen açıklamada, “USAID, gelecek günlerde mutfak ve hijyen malzemeleri, geçici barınaklar için dayanıklı plastik branda ve yüz binlerce kişiye yetecek kadar termal battaniye içeren 8 tondan fazla ihtiyaç malzemesini yaklaşık 10 uçuş vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD’nin bu zor dönemde Türk halkı ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmayı sürdürdüğü, depremlerden etkilenenler için 2,5 milyon dolarlık ihtiyaç malzemesinin yanı sıra 85 milyon doları aşkın insani yardımda bulunduğuna işaret edilerek “İki ülkenin de bu felaketi aşması için acil ihtiyaçları sağlamaya kararlıyız.” mesajına yer verildi.

USAID’in insani yardım sevkiyatının, ABD hükümetinin USAID liderliğinde yürüttüğü afet yardım faaliyetleri kapsamında yapıldığı kaydedilen açıklamada, malzemelerin dağıtımının ise BM Göç Örgütünce (IOM) Türk hükümeti ile koordine biçimde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, yardım malzemelerinin afet yardım çalışmaları bakımından kritik bir zamanda sevk edildiği ve USAID’in insani yardımların hızla ulaştırılmasına öncelik verdiği kaydedildi.