Kullanıcının gözbebeğine ekran yerleştiren akıllı lens ilk kez gözde denendi

Akıllı kontakt lens girişiminin patronu, teknolojinin ilk başarılı “göz üstü sunumunu” gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Mojo Vision’ın CEO’su Drew Perkins, 14 bin piksel hassasiyetli Mikro LED ekrana sahip prototip lensi denediğinde “geleceği gördüğünü” belirtti.

Kaliforniya merkezli şirket, çapı yarım milimetreden daha kısa olan lensi, dinamik içerik için şimdiye kadar üretilmiş en küçük ve en yoğun ekran diye tanımlıyor.

Lensler ayrıca göz hareketlerini izlemek ve artırılmış gerçeklik (AR) ekranını sabit tutmak için bir bilgisayar işlemcisi, mikro piller, bir ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre içeriyor.

Göz izleme donanımı kullanıcılara harici kontrol cihazları olmaksızın ekranı kontrol etme ve içeriğe erişim imkanı da sağlıyor.

Perkins, lensi takma deneyimini anlattığı blog yazısında, “Optik, elektronik, mekanik sistemlerin ve yazılımların hepsinin aynı anda çalışması ve bunun gerçekleştiğini görmek tarihi bir başarıydı” dedi.

Bu, Mojo Lens’in milyonlarca insanın hayatını iyileştirme potansiyeline dair büyük bir adımı temsil ediyor… Invisible Computing (Görünmez Programlama) ile geleceği ilk elden deneyimledim.