Kullanıcının gözbebeğine ekran yerleştiren akıllı lens ilk kez gözde denendi
Akıllı kontakt lens girişiminin patronu, teknolojinin ilk başarılı “göz üstü sunumunu” gerçekleştirdiğini iddia ediyor.
Mojo Vision’ın CEO’su Drew Perkins, 14 bin piksel hassasiyetli Mikro LED ekrana sahip prototip lensi denediğinde “geleceği gördüğünü” belirtti.
Kaliforniya merkezli şirket, çapı yarım milimetreden daha kısa olan lensi, dinamik içerik için şimdiye kadar üretilmiş en küçük ve en yoğun ekran diye tanımlıyor.
Lensler ayrıca göz hareketlerini izlemek ve artırılmış gerçeklik (AR) ekranını sabit tutmak için bir bilgisayar işlemcisi, mikro piller, bir ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre içeriyor.
Göz izleme donanımı kullanıcılara harici kontrol cihazları olmaksızın ekranı kontrol etme ve içeriğe erişim imkanı da sağlıyor.
Perkins, lensi takma deneyimini anlattığı blog yazısında, “Optik, elektronik, mekanik sistemlerin ve yazılımların hepsinin aynı anda çalışması ve bunun gerçekleştiğini görmek tarihi bir başarıydı” dedi.
Bu, Mojo Lens’in milyonlarca insanın hayatını iyileştirme potansiyeline dair büyük bir adımı temsil ediyor… Invisible Computing (Görünmez Programlama) ile geleceği ilk elden deneyimledim.
Yeni nesil giyilebilir teknolojinin sunumunda görüntülerin izlenmesi, kullanıcının hangi yöne baktığını anlamak için bir pusulayla etkileşime girilmesi ve ekrandaki prompterden metin okunması da yer aldı.
Mojo Vision şimdi pazar onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvurmak amacıyla teknolojiyi geliştirmeyi ve test etmeyi sürdürmeyi planlıyor.
Firma nihayetinde, sporcular için antrenman uygulamaları veya görme bozukluğu olan kişilere yönelik görüş yardımcıları gibi bu giyilebilir ürün için yeni yazılımlar üretmek maksadıyla uygulama geliştiricileriyle işbirliği yapmayı umuyor.
Mojo Lens’in piyasaya sürülme tarihi henüz belirlenmese de görünüşe göre Perkins’in blog yazısı ürünün gelecek 10 yıl içinde tüketicilerin kullanımına sunulacağına işaret ediyor.
Söz konusu teknoloji üzerinde çalışan diğer girişimler de farklı becerilere odaklanıyor. Bunlardan biri olan InWith, ürüne eşlik eden bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla kullanıcılara kontrol edilebilen “ayarlanabilir görüş” sunmayı amaçlıyor.
Mojo Vision gibi Kaliforniya merkezli olan InWith’in geliştirdiği ürün aynı zamanda kullanıcılarına Metaverse’teki sanal dünyalara kolay erişim de sağlayabilecek.
FDA onayı aldığı takdirde bahse konu elektronik aksam mevcut kontakt hidrojel lenslere de takılabilecek.
https://www.independent.co.uk/tech
Independent Türkçe için çeviren: Kerim Çelik